Leistbarer Wohnraum, großzügige Grünflächen, Kunst im Freien und eine absolute Familienoase: Die „Wien-Süd" hat in der Simone-Veil-Gasse in Wien-Floridsdorf eine moderne Wohnhausanlage mit 74 Wohnungen geschaffen.

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Am 13. November 2026 wurde die neue Wohnhausanlage der„Wien-Süd" in der Simone-Veil-Gasse 6–6B am Donaufeld Ost feierlich eingeweiht. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch besichtigte gemeinsam mit Bezirksvorsteher-Stellvertreter Josef Fischer sowie den „Wien-Süd"-Vorständen Andreas Weikhart und Christof Anderle das neue Wohnprojekt.

Die zwischen 2024 und 2026 errichtete Anlage umfasst drei Stiegen mit insgesamt 74 Wohneinheiten. Davon sind 28 geförderte Mietwohnungen, 29 SMART-Wohnungen und 17 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Das Projekt zeigt, wie leistbarer Wohnraum mit hoher Lebensqualität verbunden werden kann.

Viel Platz für Gemeinschaft und Erholung

Ein besonderes Augenmerk wurde auf großzügige Freiräume und gemeinschaftlich nutzbare Bereiche gelegt. Neben begrünten Innenhöfen und einer naturnah gestalteten „Stadtwildnis" stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern mehrere Kinder- und Jugendspielplätze sowie gemütliche Aufenthaltsbereiche zur Verfügung.

Auf den Dächern im vierten Obergeschoss laden zwei Gemeinschaftsterrassen zum Verweilen ein. Bäume und Hochbeete für Urban Gardening schaffen zusätzliche Grünflächen und fördern das Miteinander. Auch ein Kindergarten wurde in das Wohnprojekt integriert.

Kunst als Teil des Wohnraums

Ein weiterer Höhepunkt der Eröffnung war die Enthüllung einer Kunstinstallation des Urban-Art-Künstlers Manuel Skirl. Im Rahmen der „Wien-Süd"-Initiative "Kunst am Bau" gestaltete er vier Stahlstelen mit charakteristischen Wellenlinien. Diese greifen die Architektur der Anlage auf und stellen zugleich eine Verbindung zur nahe gelegenen Alten Donau her.

„Aufgrund des ambitionierten Raumordnungskonzepts waren bei diesem Projekt zahlreiche Anforderungen unter einen Hut zu bringen", erklärte "Wien-Süd"-Vorstandsvorsitzender Andreas Weikhart. Neben leistbarem Wohnraum seien insbesondere großzügige Freiflächen, Spielplätze, Urban Gardening und Kunst berücksichtigt worden.

© Wien Süd

Leistbares Wohnen mit hoher Lebensqualität

Auch Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch betonte bei der Eröffnung die Bedeutung des sozialen Wohnbaus. Das Projekt zeige, dass leistbares Wohnen und höchste Wohnqualität kein Widerspruch seien. Entscheidend sei dabei nicht nur die Ausstattung der Wohnungen, sondern auch das unmittelbare Wohnumfeld mit Grünflächen, Begegnungsräumen und Freizeitmöglichkeiten.

Mit der neuen Wohnhausanlage am Donaufeld Ost setzt die „Wien-Süd" ein weiteres Zeichen für nachhaltigen, leistbaren und gemeinschaftsorientierten Wohnbau in Wien.