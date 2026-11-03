Wohnkomfort auf einer Ebene in Gaas

99 m² Wohnfläche, ein eigener Garten und moderne Ausstattung: Dieser Bungalow in Gaas vereint gemütliches Wohnen mit zeitgemäßem Komfort und bietet viel Platz zum Wohlfühlen.

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Wer sich ein modernes Zuhause in idyllischer Umgebung wünscht, findet in Gaas im Südburgenland eine attraktive Wohnmöglichkeit. Der Bungalow im Erstbezug bietet auf 99 m² Wohnfläche ein durchdachtes Wohnkonzept, bei dem sich sämtliche Räume bequem auf einer Ebene befinden. Damit eignet sich das Haus ideal für Paare, kleine Familien oder alle, die komfortables Wohnen ohne Stiegen schätzen.

Gemütliches Wohnen mit eigenem Garten

Zwei Schlafzimmer bieten ausreichend Platz für individuelle Wohnbedürfnisse. Ob als gemütlicher Rückzugsort, Kinderzimmer oder Homeoffice – die Räume lassen sich vielseitig nutzen. Der eigene Garten mit Terrasse erweitert den Wohnbereich ins Freie und lädt dazu ein, sonnige Tage und entspannte Stunden in privater Atmosphäre zu genießen.

Beste Ausstattung

Auch bei der Ausstattung überzeugt der Bungalow mit zeitgemäßen Lösungen. Eine moderne Luftwärmepumpe sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung, während ein Carport zusätzlichen Komfort im Alltag bietet. Die Kombination aus ebenerdigem Wohnen, privatem Außenbereich und moderner Technik macht dieses Haus zu einem attraktiven Zuhause im Südburgenland.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: OSG-Platz 1, 7400 Oberwart

Tel.: 03352/404 Durchwahl 52 oder 53

