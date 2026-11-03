7512 Kirchfidisch
Gemütliches Wohnen im Grünen in Kirchfidisch
Wer ein gemütliches Zuhause in ruhiger Umgebung sucht, findet in Kirchfidisch im Südburgenland eine attraktive Wohnmöglichkeit. Der moderne Bungalow im Erstbezug bietet auf 91 m² Wohnfläche ausreichend Platz für Paare, kleine Familien oder alle, die das Wohnen auf einer Ebene bevorzugen. Die kompakte Bauweise verbindet eine praktische Raumaufteilung mit einem angenehmen Wohngefühl.
Alles auf einer Ebene
Mit zwei Schlafzimmern bietet der Bungalow genügend Raum für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Ob als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice – die Räume lassen sich individuell gestalten. Besonders schön ist der eigene Garten mit Terrasse, der zusätzlichen Platz im Freien schafft und zu gemütlichen Stunden mit Familie und Freunden einlädt.
Praktische Ausstattung für den Alltag
Auch bei der Ausstattung hat der Bungalow einiges zu bieten. Eine moderne Luftwärmepumpe übernimmt die Wärmeversorgung, während ein eigener Carport einen geschützten Stellplatz für das Auto bietet. Die Kombination aus ebenerdigem Wohnen, privatem Garten und moderner Technik macht das Haus zu einem attraktiven Zuhause im Südburgenland.
Kontakt & Information
Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: OSG-Platz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/404 Durchwahl 52 oder 53
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