Gemütliches Wohnen im Grünen in Kirchfidisch

91 m² Wohnfläche, zwei Schlafzimmer und ein eigener Garten: Dieser moderne Bungalow in Kirchfidisch bietet ein gemütliches Zuhause mit durchdachter Raumaufteilung und zeitgemäßer Ausstattung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer ein gemütliches Zuhause in ruhiger Umgebung sucht, findet in Kirchfidisch im Südburgenland eine attraktive Wohnmöglichkeit. Der moderne Bungalow im Erstbezug bietet auf 91 m² Wohnfläche ausreichend Platz für Paare, kleine Familien oder alle, die das Wohnen auf einer Ebene bevorzugen. Die kompakte Bauweise verbindet eine praktische Raumaufteilung mit einem angenehmen Wohngefühl.

Alles auf einer Ebene

Mit zwei Schlafzimmern bietet der Bungalow genügend Raum für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Ob als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice – die Räume lassen sich individuell gestalten. Besonders schön ist der eigene Garten mit Terrasse, der zusätzlichen Platz im Freien schafft und zu gemütlichen Stunden mit Familie und Freunden einlädt.

Praktische Ausstattung für den Alltag

Auch bei der Ausstattung hat der Bungalow einiges zu bieten. Eine moderne Luftwärmepumpe übernimmt die Wärmeversorgung, während ein eigener Carport einen geschützten Stellplatz für das Auto bietet. Die Kombination aus ebenerdigem Wohnen, privatem Garten und moderner Technik macht das Haus zu einem attraktiven Zuhause im Südburgenland.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: OSG-Platz 1, 7400 Oberwart

Tel.: 03352/404 Durchwahl 52 oder 53

