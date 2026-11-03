oe24
TV
E-Paper
Immo

7512 Kirchfidisch

Gemütliches Wohnen im Grünen in Kirchfidisch

Moderne, flache Reihenhäuser mit grünen Fassaden und gepflegtem Rasen bei blauem Himmel.
© OSG
91 m² Wohnfläche, zwei Schlafzimmer und ein eigener Garten: Dieser moderne Bungalow in Kirchfidisch bietet ein gemütliches Zuhause mit durchdachter Raumaufteilung und zeitgemäßer Ausstattung.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer ein gemütliches Zuhause in ruhiger Umgebung sucht, findet in Kirchfidisch im Südburgenland eine attraktive Wohnmöglichkeit. Der moderne Bungalow im Erstbezug bietet auf 91 m² Wohnfläche ausreichend Platz für Paare, kleine Familien oder alle, die das Wohnen auf einer Ebene bevorzugen. Die kompakte Bauweise verbindet eine praktische Raumaufteilung mit einem angenehmen Wohngefühl.

Alles auf einer Ebene

Mit zwei Schlafzimmern bietet der Bungalow genügend Raum für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Ob als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice – die Räume lassen sich individuell gestalten. Besonders schön ist der eigene Garten mit Terrasse, der zusätzlichen Platz im Freien schafft und zu gemütlichen Stunden mit Familie und Freunden einlädt.

Praktische Ausstattung für den Alltag

Auch bei der Ausstattung hat der Bungalow einiges zu bieten. Eine moderne Luftwärmepumpe übernimmt die Wärmeversorgung, während ein eigener Carport einen geschützten Stellplatz für das Auto bietet. Die Kombination aus ebenerdigem Wohnen, privatem Garten und moderner Technik macht das Haus zu einem attraktiven Zuhause im Südburgenland.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: OSG-Platz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/404 Durchwahl 52 oder 53

Auch interessant

Gemütliches Wohnen im Grünen in Kirchfidisch

49 neue Eigentumswohnungen mit Wohlfühlfaktor

Wohnanlage mit ikonischer Fassade in St. Pölten

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Historischer Charme trifft auf modernen Wohnkomfort

Zuhause am Casinopark: Wohnen mit Lebensqualität

Modernes Wohnglück in Rechnitz

Wohnkomfort auf einer Ebene in Gaas

Wo die Stadt endet und das Wohngefühl beginnt

Gemütliches Wohnen im Grünen in Kirchfidisch

Viel Platz zum Wohlfühlen in St. Michael

Beverly Hietzing: Wohnen mit Stil und Lebensqualität

Großzügig wohnen auf einer Ebene in Güttenbach

Modernes Wohnen im Herzen von Simmering