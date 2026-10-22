Wohnanlage mit ikonischer Fassade in St. Pölten

St. Pölten – Neuer Wohnraum, neue Nachbarschaft, neues Zuhause in St. Pölten/Oberwagram: Alpenland hat in der Salzerstraße 49 eine modernes, neues Wohnquartier mit 132 Wohnungen (gefördert und freifinanziert), vier Ateliers und zwei Geschäftsflächen errichtet. Ein gut ausgestatteter Gemeinschaftsraum sowie eine Gemeinschaftsdachterrasse ergänzen das Wohnangebot und ermöglichen eine aktive Nachbarschaft im Wohnquartier.

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Wohnungen bezugsfertig

Anfang Oktober wurden rund 100 Wohnungen übergeben – es sind noch Wohnungen frei und sofort beziehbar. Interessierte nutzen den 3D-Wohnungsfinder. Damit lässt sich die Lage der Wunschwohnung in der Anlage finden und auch der Sonnenstand zu unterschiedlichen Jahreszeiten kann simuliert werden. Also gleich ausprobieren, Wunschwohnung finden und sich direkt für eine Besichtigung anmelden.

Wachstumsregion St. Pölten

„St. Pölten entwickelt sich dynamisch – und wir wollen diese Entwicklung mit Wohnraum begleiten, der langfristig funktioniert. Mit diesem Projekt schaffen wir nicht nur neue Wohnungen, sondern einen Ort, an dem Wohnen, Arbeiten und Begegnung zusammenkommen", erklärt Alpenland-Obfrau Isabella Stickler und ergänzt: „Realisiert wurde nicht nur eine hohe Wohnqualität, sondern auch ein architektonisch herausragendes Quartier am Tor zur Landeshauptstadt." Die neue Anlage liegt am Eingang zur Landeshauptstadt und ist so konzipiert, dass Wohnen und gemeinschaftliches Leben eng miteinander verbunden sind. Die drei Stiegenhäuser bilden eine gegliederte Hofsituation, die Erschließung erfolgt über eine fußläufige Erdgeschoßzone. Ein Gemeinschaftsraum und die Dachterrasse im fünften Obergeschoß stehen den Bewohner:innen als gemeinsame Treffpunkte zur Verfügung. Die Erdgeschoßwohnungen verfügen über Eigengärten, die übrigen Wohnungen über Balkone oder Loggien. Ein Spielplatz und großzügige Grünbereiche ergänzen die Freiflächen.

Gemeinschaftsraum © Hannes Gsell

Zentrale Lage mit kurzen Wegen

Das neue Quartier verbindet eine zentrale Lage mit kurzen Wegen: Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Schulen, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie der Bahnhof sind gut erreichbar. Auch das Stadtzentrum ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Für die Bewohner:innen stehen Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung; die Anlage selbst ist weitgehend frei von motorisiertem Verkehr.