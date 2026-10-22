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Grand Museum Residences wird digital: Pocket House digitalisiert die Kommunikation und Services rund ums Wohnen

Modernes Eckgebäude mit Glasfassade, Bäumen und Menschen auf einer belebten Stadtstraße.
© Martin Steiger
Wien, 15. Oktober 2026 – Die Stumpf Gruppe setzt bei den Grand Museum Residences auf der Mariahilfer Straße in Wien auf die digitale Plattform von Pocket House. Künftig werden zentrale Informationen, die Kommunikation mit den Bewohnern sowie Services rund um die Wohnanlage über eine App gebündelt.
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Mit den Grand Museum Residences entsteht auf der Mariahilfer Straße in Wien ein modernes Wohnprojekt, dessen digitale Infrastruktur den Alltag der Bewohner erleichtern soll. Die Stumpf Gruppe hat die Pocket House GmbH mit der Digitalisierung des Projekts beauftragt. Über die Pocket House App werden künftig wichtige Informationen, die Kommunikation mit der Hausverwaltung und unterschiedliche Services rund um die Wohnanlage zentral gebündelt. Ziel ist es, Abläufe einfacher und effizienter zu gestalten und den Bewohnern einen zentralen digitalen Zugang zu relevanten Informationen und Angeboten zu ermöglichen.

„Mit unserer digitalen Plattform schaffen wir eine zentrale Schnittstelle, die Kommunikation und Services für die unterschiedlichen Nutzergruppen einfach und effizient zugänglich macht. Wir freuen uns, dieses zukunftsorientierte Projekt von Beginn an digital mitzugestalten.", sagt Simone Rongitsch, Geschäftsführerin der Pocket House GmbH.

Die Fertigstellung der Grand Museum Residences ist für Anfang 2028 geplant.

Weitere Informationen: www.museum-residences.at

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Über Pocket House GmbH
Die Pocket House GmbH wurde 2018 von Simone Rongitsch, Gernot Zechmeister und Christoph Kast gegründet. Investoren des PropTechs sind die Schertler Holding und PORR Beteiligungen und Management GmbH. Seit 2025 ist Pocket House auch in Deutschland mit einem Büro in der Hauptstadt Berlin vertreten.
Das interdisziplinäre ExpertInnen-Team von Pocket House hat sich zu einem der führenden österreichischen PropTech entwickelt
und bietet digitale Produkte in Form eines Baukastensystems, das sich jeder Immobilie anpasst, an. Pocket House ist somit das einzige Unternehmen der DACH Region, das für jede Immobilie, von Wohnbau, Office, über sämtliche kommunale Immobilien bis hin zu Quartieren, eine Software, um einen Betrieb zu digitalisieren, anbieten kann. Die App von Pocket House ist komplett unabhängig und kann individuell angepasst werden. Die Inhouse-Programmierung ermöglicht eine Umsetzung mit vielseitigen Features und einem hohen individuellen Anpassungsgrad. Zudem arbeitet Pocket House intensiv mit Drittleistern im Bereich digitaler Zutrittssysteme, digitaler Paketboxen, Smart Home oder Carsharing zusammen. Das PropTech bietet eine 360 Betreuung von der Beratung und Planung bis zum Design und Community Management.

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