Grand Museum Residences wird digital: Pocket House digitalisiert die Kommunikation und Services rund ums Wohnen

Wien, 15. Oktober 2026 – Die Stumpf Gruppe setzt bei den Grand Museum Residences auf der Mariahilfer Straße in Wien auf die digitale Plattform von Pocket House. Künftig werden zentrale Informationen, die Kommunikation mit den Bewohnern sowie Services rund um die Wohnanlage über eine App gebündelt.

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Mit den Grand Museum Residences entsteht auf der Mariahilfer Straße in Wien ein modernes Wohnprojekt, dessen digitale Infrastruktur den Alltag der Bewohner erleichtern soll. Die Stumpf Gruppe hat die Pocket House GmbH mit der Digitalisierung des Projekts beauftragt. Über die Pocket House App werden künftig wichtige Informationen, die Kommunikation mit der Hausverwaltung und unterschiedliche Services rund um die Wohnanlage zentral gebündelt. Ziel ist es, Abläufe einfacher und effizienter zu gestalten und den Bewohnern einen zentralen digitalen Zugang zu relevanten Informationen und Angeboten zu ermöglichen.

„Mit unserer digitalen Plattform schaffen wir eine zentrale Schnittstelle, die Kommunikation und Services für die unterschiedlichen Nutzergruppen einfach und effizient zugänglich macht. Wir freuen uns, dieses zukunftsorientierte Projekt von Beginn an digital mitzugestalten.", sagt Simone Rongitsch, Geschäftsführerin der Pocket House GmbH.

Die Fertigstellung der Grand Museum Residences ist für Anfang 2028 geplant.

Weitere Informationen: www.museum-residences.at