1110 Wien 1
49 neue Eigentumswohnungen mit Wohlfühlfaktor
In attraktiver Lage im 11. Wiener Gemeindebezirk realisiert Familienwohnbau eine moderne Wohnhausanlage, die zeitgemäße Architektur mit hoher Lebensqualität verbindet. Das Projekt umfasst 49 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen 33 und 121 Quadratmetern. Unterschiedliche Gebäudehöhen und ein zentral gelegenes Atrium verleihen der Anlage ihren besonderen Charakter.
Wohnkomfort trifft auf Nachhaltigkeit
Die Wohnungen überzeugen mit durchdachten Grundrissen, hochwertigem Eichenparkett, modernen Fliesen und großzügigen Freiflächen. Ob Eigengarten, Balkon, Loggia oder Terrasse – jede Einheit bietet zusätzlichen Raum zum Entspannen. Ein begrünter Innenhof mit Kinderspielplatz schafft weitere Aufenthaltsmöglichkeiten.
Auch beim Energiekonzept setzt das Projekt auf zukunftsorientierte Lösungen: Eine Photovoltaikanlage, Wärmepumpen und Erdwärme sorgen gemeinsam mit einer energieeffizienten Deckenheizung und -kühlung für angenehme Temperaturen. Elektrischer Sonnenschutz und dreifach verglaste Fenster ergänzen die Ausstattung.
Beste Infrastruktur und Anbindung
Die Hauffgasse punktet mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung. Der nahegelegene Herderpark lädt zu Spaziergängen und Erholung im Grünen ein. Mit der S-Bahn-Station Geiselbergstraße und der U3-Station Enkplatz ist auch die Wiener Innenstadt gut erreichbar.
Eine hauseigene Tiefgarage mit 31 Pkw-Stellplätzen sowie Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume runden das Angebot ab. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2027 geplant.
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Kontakt & Information
Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Hauffgasse 29, 1110 Wien
Vertrieb: Elmar Zeisel
Tel.: +43 1 403 41 81-12
E-Mail: elmar.zeisel@familienwohnbau.at
Angebot Eigentumswohnungen
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