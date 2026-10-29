49 neue Eigentumswohnungen mit Wohlfühlfaktor

In der Hauffgasse 29 in Wien-Simmering entsteht ein modernes Wohnprojekt mit 49 freifinanzierten Eigentumswohnungen. Hochwertige Ausstattung, private Freiflächen und ein nachhaltiges Energiekonzept sorgen für Wohnkomfort mitten in der Stadt.

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In attraktiver Lage im 11. Wiener Gemeindebezirk realisiert Familienwohnbau eine moderne Wohnhausanlage, die zeitgemäße Architektur mit hoher Lebensqualität verbindet. Das Projekt umfasst 49 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen 33 und 121 Quadratmetern. Unterschiedliche Gebäudehöhen und ein zentral gelegenes Atrium verleihen der Anlage ihren besonderen Charakter.

Wohnkomfort trifft auf Nachhaltigkeit

Die Wohnungen überzeugen mit durchdachten Grundrissen, hochwertigem Eichenparkett, modernen Fliesen und großzügigen Freiflächen. Ob Eigengarten, Balkon, Loggia oder Terrasse – jede Einheit bietet zusätzlichen Raum zum Entspannen. Ein begrünter Innenhof mit Kinderspielplatz schafft weitere Aufenthaltsmöglichkeiten.

Auch beim Energiekonzept setzt das Projekt auf zukunftsorientierte Lösungen: Eine Photovoltaikanlage, Wärmepumpen und Erdwärme sorgen gemeinsam mit einer energieeffizienten Deckenheizung und -kühlung für angenehme Temperaturen. Elektrischer Sonnenschutz und dreifach verglaste Fenster ergänzen die Ausstattung.

© Familienwohnbau

Beste Infrastruktur und Anbindung

Die Hauffgasse punktet mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung. Der nahegelegene Herderpark lädt zu Spaziergängen und Erholung im Grünen ein. Mit der S-Bahn-Station Geiselbergstraße und der U3-Station Enkplatz ist auch die Wiener Innenstadt gut erreichbar.

Eine hauseigene Tiefgarage mit 31 Pkw-Stellplätzen sowie Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume runden das Angebot ab. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2027 geplant.

Jetzt informieren und modernes Eigentumswohnen in der Hauffgasse 29 entdecken!

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Hauffgasse 29, 1110 Wien

Vertrieb: Elmar Zeisel

Tel.: +43 1 403 41 81-12

E-Mail: elmar.zeisel@familienwohnbau.at



Angebot Eigentumswohnungen

