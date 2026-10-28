Jetzt einziehen: „ein viertel grün"

Wohnen im Grünen, ohne auf die Vorteile der Stadt verzichten zu müssen!

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Projektdetails

In Wiener Neustadt sind die Wohnungen der Heimat Österreich im neuen Wohnquartier "ein viertel grün" fertiggestellt und bezugsbereit. Moderne Wohnungen, großzügige Grünflächen und nachhaltige Infrastruktur verbinden sich zu einem zukunftsorientierten Zuhause.

Auf dem ehemaligen Stadionareal im Nordosten von Wiener Neustadt ist mit "ein viertel grün" ein modernes Stadtquartier entstanden. Die Heimat Österreich bietet hier Wohnraum für alle Lebenslagen: freifinanzierte und geförderte Eigentumswohnungen sowie geförderte Mietwohnungen. Das Angebot reicht von 2- bis 4-Zimmerwohnungen mit rund 50 bis 90 m². Die hellen, offenen und alltagstauglich geplanten Wohnungen verfügen über individuelle Freiräume – Terrassen mit Eigengarten oder Balkone. Fahrrad- und Kinderwagenabstellplätze stehen in jeder Anlage zur Verfügung.

Großzügige Grünflächen, Spielplätze, ein Kindergarten und eine verkehrsberuhigte Gestaltung schaffen ein familienfreundliches Umfeld. Die quartiersübergreifende Tiefgarage sorgt für zusätzliche Aufenthaltsqualität. Begrünte Dächer mit Photovoltaikanlagen, zusätzliche Mobilitypoints sowie Geh- und Radwege unterstützen das nachhaltige Konzept. Mit der Entwicklung des Quartiers entsteht auch eine Quartiersmitte, die künftig Raum für Begegnung und Gemeinschaft bieten wird.

Auch die Lage überzeugt: Einkaufsmöglichkeiten, Bildung, medizinische Versorgung und öffentliche Verkehrsanbindungen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Damit verbindet "ein viertel grün" modernen Wohnraum mit Freiraum, Nachhaltigkeit und kurzen Wegen.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Theresa Günzl

Tel.: 01 9823601 645

E-Mail: einviertelgruen@heimat-oesterreich.at

