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3107 St. Pölten 2

Wohnen im Grünen in St. Pölten, Wiedenstraße 2!

Moderne Wohnanlage mit mehreren Gebäuden, Gärten, Balkonen und Menschen im Innenhof.
© Foto Heimat Österreich
Wohnen im Grünen, ohne auf die Vorteile der Stadt verzichten zu müssen!
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Projektdetails

In diesem Wohnprojekt entstehen 62 geförderte Mietwohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und Wohnflächen von ca. 50 m² bis 82 m². Alle Wohnungen verfügen über eine private Freifläche in Form eines Gartens mit Terrasse oder eines Balkons und bieten damit zusätzlichen Raum zum Entspannen und Wohlfühlen.

Für ein angenehmes Miteinander sorgen ein Gemeinschaftsraum sowie Urban-Gardening-Flächen mit Hochbeeten. Spielplätze bieten Platz zum Spielen und Toben, während Tiefgaragenplätze sowie eigene Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen zusätzlichen Komfort im Alltag schaffen.

Die Lage verbindet naturnahes Wohnen mit urbaner Lebensqualität: Sie genießen die Ruhe im Grünen und profitieren gleichzeitig von der Nähe zum Zentrum von St. Pölten.

Auch die Energiekennwerte sprechen für das Projekt: Der Heizwärmebedarf (HWB) liegt bei 29,86 bis 30,63 kWh/(m²a), der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) beträgt 0,61.

Die Fertigstellung ist voraussichtlich für Sommer 2027 geplant.

Leerer, heller Raum mit Betonboden, weißen Wänden und großen Fenstern mit Blick nach draußen.
© Foto Heimat Österreich

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Lisa Zimeler
Tel.: +43 1 9823601 641
E-Mail: l.zimeler@heimat-oesterreich.at

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