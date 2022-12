Serie A führt halbautomatische Abseitserkennung ein

Italiens Liga führt Mittagsspiele ein Eine Revolution bahnt sich im italienischen Fußball an. Ab der kommenden Saison werden Serie A-Matches auch um die Mittagszeit ausgetragen, ein Novum für Italien. Die Fußball-Liga plant eine Aufsplittung der Beginnzeiten, um den Zuschauern in den Stadien und an den Fernsehern zu ermöglichen, mehrere Meisterschaftsspiele zu verfolgen.