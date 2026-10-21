Ein Meilenstein für leistbares Wohnen und Inklusion

Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Terra errichtet in Bad Schönau ein zukunftsweisendes Wohnprojekt, das nicht nur neuen Wohnraum schafft, sondern auch ein starkes Zeichen für sozialen Zusammenhalt und Inklusion setzt.

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Neuer Wohnraum

Errichtet werden 21 geförderte Wohnungen, die nach dem Modell "Miete mit Kaufoption" angeboten werden. Die modernen Einheiten verfügen über 2 bis 4 Zimmer mit Wohnflächen zwischen 51 und 105 m². Jede Wohnung bietet entweder eine Terrasse mit Eigengarten oder einen Balkon/Terrasse. Weiters ist im Angebot ein PKW-Stellplatz inkludiert.

Dank der Vergabe zur Miete mit Kaufoption, kann bereits nach 5 Jahren die Kaufoption gezogen werden, oder man wohnt weiter zur Miete. Der Erstbezug ist für Winter 2026/27 geplant.

Raum für Verein Lebenslicht

Ein zugleich soziales und inklusives Projekt, entsteht direkt angrenzend: Ein Neubau mit 5 Wohneinheiten, konzipiert als Wohngemeinschaften für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Träger dieses inklusiven Wohnmodells ist der "Verein Lebenslicht". Dieser ist 2004 aus einer Selbsthilfegruppe entstanden und setzt sich mit großem Engagement für die Unterstützung von Familien, Bewusstseinsbildung, den Aufbau von Tagesstätten und betreutem Wohnen sowie für inklusive Freizeitangebote und Workshops ein. In Bad Schönau entsteht damit ein weiterer wichtiger Ort für selbstbestimmtes Leben.

© Terra

Top Lage

Besonders attraktiv macht den Standort die ausgezeichnete Infrastruktur: In fußläufiger Nähe befinden sich ein Lebensmittelgeschäft, eine Bankfiliale, Apotheke, Arztpraxis, Café, Postpartner sowie verschiedene Dienstleistungsbetriebe. Auch öffentliche Verkehrsanbindungen sind gegeben: Eine Bushaltestelle liegt nur wenige Gehminuten entfernt und verbindet Bad Schönau regelmäßig mit umliegenden Gemeinden sowie mit der Südbahn über Aspang-Markt.

Infos: Bad Schönau I/1+2, Hauptstraße 8, 2853 Bad Schönau geförderte Wohnungen, Reihenhäuser bzw. Doppelhaus

Miete mit Kaufoption

Wohnnutzfläche ca. 51 – 105 m² / 2 – 4 Zimmer

Bezug: Winter 2026/2027 Dabei werden nicht nur Wohnungen errichtet, sondern auch ein Bauteil für den regionalen Verein Lebenslicht der sich für die regionale Betreuung von Kindern und Erwachsenen mit besonderem Förderungsbedarf kümmert.

Jetzt informieren und ein zukunftsweisendes Wohnprojekt erleben, das leistbares Wohnen und Inklusion vereint.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Terra Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H., Marina Birkner

Tel.: 02742/204-284

E-Mail: verkauf@terra.ag