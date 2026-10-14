Wohnhausanlage in der Josef-Endlweber-Gasse umfassend modernisiert

Mehr Wohnkomfort, höhere Sicherheit und deutliche Energieeinsparung im Liesinger Gemeindebau!

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Die städtische Wohnhausanlage in der Josef-Endlweber-Gasse 3-5 in Liesing wurde nach umfassenden Sanierungsarbeiten erfolgreich modernisiert. Mit zahlreichen baulichen und energetischen Verbesserungen profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner nun von mehr Wohnqualität, höherer Sicherheit und einem deutlich geringeren Energieverbrauch.

Ein wesentlicher Meilenstein der Sanierung ist die vollständige Trennung der Wohnhausanlage vom Gasnetz. Alle 28 Wohnungen sind nun gasfrei und entsprechen damit modernen Anforderungen an nachhaltiges Wohnen.

Zusätzlich wurden sämtliche Wohnungen erstmals mit großzügigen Balkonen ausgestattet. Dadurch entstand für die Bewohnerinnen und Bewohner wertvoller Freiraum.

Durch die thermische Verbesserung aller Außenbauteile, darunter Fenster und Fassadenflächen, konnte der Energieverbrauch der Wohnhausanlage um rund 80 Prozent reduziert werden.

Im Zuge der Arbeiten wurde auch die Gebäudesicherheit deutlich verbessert. Eine neue Brandrauchentlüftungseinrichtung im Stiegenhaus sowie moderne Wohnungseingangstüren erhöhen den Schutz der Mieterinnen und Mietern.

Ergänzend dazu wurden die Außenanlagen aufgewertet. Der Müllabstellplatz, die Fahrradabstellflächen sowie die Eingangsvordächer präsentieren sich nun in zeitgemäßer und attraktiver Gestaltung.

„Mit der Sanierung wurde die Wohnhausanlage technisch auf den neuesten Stand gebracht. Vor allem die Balkone sind eine sehr wertvolle und nachhaltige Verbesserung für die Wohnqualität der Mieterinnen und Mieter.", so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.