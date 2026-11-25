Wien, am 24. November 2026 – Während sich am Wiener Wohnungsmarkt für 2027 eine deutliche Angebotsverknappung abzeichnet, setzt die 3SI Immogroup ihren aktiven Kurs konsequent fort. Mit dem Verkaufsstart von drei Wohnprojekten in der Hohlweggasse 24 im 3. Bezirk, am Max-Winter-Platz 19 im 2. Bezirk und dem exklusiven Altbauprojekt THE COTTAGE in der Obkirchergasse 33 in Döbling erweitert das Wiener Familienunternehmen sein Eigentumsangebot in gefragten Wohnlagen.

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Die aktuelle Marktentwicklung verdeutlicht die Bedeutung eines kontinuierlichen Wohnungsangebots: Laut Prognosen der Wirtschaftskammer Wien könnte die Zahl der fertiggestellten Wohnungen 2027 auf rund 9.650 Einheiten sinken. Während sich der Wohnungsneubau zunehmend herausfordernd gestaltet, setzt die 3SI Immogroup weiterhin auf gezielte Investitionen, die Entwicklung bestehender Immobilien und die konsequente Umsetzung laufender Projekte.

„Während sich für 2027 eine weitere Verknappung des Wohnungsangebots abzeichnet, bleiben wir unserem Kurs treu: Wir investieren weiter, entwickeln unsere Projekte konsequent und bringen laufend Wohnungen auf den Markt. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und langfristig denken. Mit unseren drei neuen Verkaufsstarts zeigen wir, dass wir auch in einem schwierigen Marktumfeld aktiv bleiben und hochwertige Wohnangebote in gefragten Lagen schaffen", erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Urbanes Wohnen zwischen Belvedere und Hauptbahnhof in der Hohlweggasse 24

Im beliebten Fasanviertel des 3. Bezirks startet die 3SI Immogroup den Verkauf von Eigentumswohnungen in einer attraktiven Bestandsliegenschaft mit rund 852 m² Nutzfläche. Das bereits sanierte und um ein Dachgeschoß erweiterte Wohnhaus verfügt über einen Lift sowie teilweise private Freiflächen. Gezielte Modernisierungen der Allgemeinbereiche und ausgewählter Wohnungen sollen die Wohnqualität zusätzlich erhöhen. Die Lage zwischen Belvedere, Botanischem Garten und Hauptbahnhof verbindet ein grünes Wohnumfeld mit ausgezeichneter Infrastruktur und kurzen Wegen in die Wiener Innenstadt.

Exklusiver Altbaucharme im Herzen Döblings

Mit THE COTTAGE in der Obkirchergasse 33 bringt die 3SI Immogroup ein besonderes Altbauprojekt in einer der begehrtesten Wohnlagen Döblings auf den Markt. Exklusive Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen rund 43 und 155 m² werden umfassend saniert und mit hochwertiger Ausstattung sowie Fußbodenheizung an moderne Wohnansprüche angepasst. Ausgewählte Wohnungen verfügen über westseitige Balkone oder private Eigengärten mit Blick in den begrünten Innenhof.

Die Nähe zum Sonnbergmarkt, charmante Cafés und Geschäfte sowie die umliegenden Grünräume machen die Lage besonders attraktiv. THE COTTAGE verbindet damit klassischen Wiener Altbaucharme mit zeitgemäßem Wohnkomfort.

Wiener Altbauflair in unmittelbarer Praternähe

Auch in der Leopoldstadt erweitert die 3SI Immogroup ihr Verkaufsangebot: Am Max-Winter Platz 19 kommen Eigentumswohnungen in einem klassischen Wiener Zinshaus mit rund 1.403 m² Bestandsfläche auf den Markt. Die Liegenschaft befindet sich in sehr gutem Allgemeinzustand und überzeugt durch ihre charakteristische Altbauarchitektur. Die Wohnungen sollen im bestehenden Zustand angeboten werden und bieten damit Raum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders die Lage zählt zu den Stärken des Projekts: Der nahegelegene Wiener Prater bietet weitläufige Grün- und Erholungsflächen, während die U2-Station Messe-Prater sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten für eine ausgezeichnete Infrastruktur sorgen.

Kontinuität und Qualität als langfristige Strategie

Mit den drei Verkaufsstarts unterstreicht die 3SI Immogroup ihre aktive Rolle am Wiener Wohnimmobilienmarkt. Während sich die Rahmenbedingungen für Neubau und Projektentwicklung zunehmend anspruchsvoll gestalten, setzt das Familienunternehmen weiterhin auf gezielte Investitionen, die Aufwertung bestehender Immobilien und die Schaffung langfristig wertbeständiger Wohnqualität. Die unterschiedlichen Projekte zeigen dabei die Bandbreite des Wiener Wohnens – vom klassischen Altbau mit Gestaltungspotenzial bis zur hochwertig revitalisierten Eigentumswohnung.