Lebensmittelhandel und Nachbarschaftsservice wohnpartner promoten im Schulterschluss mit der Stadt Wien das Wiener Gewaltschutznetz rund um 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Gewalt an Frauen geht uns alle an! Es ist kein Problem von Frauen allein, sondern ein gesellschaftliches Problem! Es ist notwendig Haltung zu zeigen, bei frauenverachtenden oder abwertenden Verhalten hinzuschauen und eine klare Grenze zu ziehen. Deswegen ist es umso wichtiger, zu sensibilisieren und das dichte Gewaltschutznetz der Stadt Wien niederschwellig zugänglich und bekannt zu machen. Wichtig ist dort breit zu informieren, wo das tägliche Leben spielt – also im privaten Wohnumfeld oder im Supermarkt ", so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

SPAR und Stadt Wien verlängern Kassabon-Aktion gegen Gewalt an Frauen auf 21 Tage

Mehr als jede dritte Frau in Österreich erlebt im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt. Umso wichtiger ist es, Hilfsangebote sichtbar zu machen: SPAR und die Stadt Wien verlängern daher die Informationskampagne gegen Gewalt an Frauen auf Kassabons heuer von 16 auf 21 Tage. Von 20. November bis 10. Dezember werden bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR österreichweit Helplines und regionale Anlaufstellen für Betroffene auf den Kassabons abgedruckt. Ein zusätzlicher Hinweis in englischer Sprache soll dazu beitragen, möglichst viele Menschen zu erreichen. Damit setzt SPAR auch heuer wieder ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

SPAR-Geschäftsführer Alois Huber erklärt: "Wertschätzung und Respekt sind Grundwerte in unserem Familienunternehmen. Es ist erschreckend, dass Gewalt in so vielen Lebensbereichen mitten in der Gesellschaft stattfindet. Bei SPAR hat Gewalt keinen Platz! Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, diese Aktion zu unterstützen, dass von Gewalt Betroffene schnell und einfach über unseren Kassenbon Informationen zu Anlaufstellen und Unterstützung erhalten."

Täglich gehen österreichweit rund eine Million Kassabons über die Ladentische von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR. Diese Reichweite nutzt SPAR auch heuer, um auf bestehende Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen aufmerksam zu machen und wichtige Informationen niederschwellig zugänglich zu machen. Im Zeitraum von 20. November bis 10. Dezember und somit 21 statt der üblichen 16 Tage wird der 24h-Frauennotruf Wien 0171719 sowie der Notruf der Wr. Frauenhäuser 057722 direkt auf den Kassabons in Wien abgedruckt. Diese Hotlines bieten kostenlos und anonym Unterstützung bei Konflikten und Krisen in Partnerschaften – für Betroffene ebenso wie für Angehörige oder Bezugspersonen. Die Informationen sind sowohl auf dem gedruckten Kassabon als auch digital in der SPAR-App abrufbar.

wohnpartner setzt starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien veranstaltet Workshops, Gesprächsrunden und Selbstbehauptungskurse zum internationalen Schwerpunkt "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen". Kostenlos und quer durch ganz Wien!

Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Gesichter: Sie kann in Beziehungen, im eigenen Zuhause, am Arbeitsplatz oder im digitalen Raum stattfinden. Um auf die vielfältigen Formen aufmerksam zu machen sowie Frauen und Mädchen zu stärken, beteiligt sich wohnpartner erneut an der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen". Vom 25. November bis zum 10. Dezember bringt das Nachbarschaftsservice ein umfangreiches Programm in den Gemeindebau, das auf Information, Empowerment und Prävention abzielt. Natürlich kostenlos und meist ohne Anmeldung!

"Es reicht nicht, hinzusehen, wenn Gewalt bereits passiert ist. Entscheidend ist es Haltung zu zeigen! Das heißt auch für Männer gegen frauenverachtendes Verhalten aufzustehen und Grenzen aufzuzeigen. Die Fraueneinrichtungen der Stadt Wien bieten frühzeitige Aufklärung, konsequente Prävention und niederschwellige Unterstützung für alle an, die sie brauchen. Nehmen sie diese Angebote der Stadt an! Denn niemand darf allein gelassen werden, und wir alle tragen Verantwortung dafür, dass alle Frauen und Mädchen in Wien sicher, frei und selbstbestimmt leben können. Mit zahlreichen Aktionen zu '16 Tagen gegen Gewalt an Frauen' schafft wohnpartner Bewusstsein, stärkt Betroffene und macht klar: Gewalt hat in Wien keinen Platz", ergänzt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Ein vielfältiges Programm: Von Cyber-Stalking bis hin zu Selbstbehauptungskursen

Auf dem Programm stehen Workshops, Vorträge und Kurse zur Selbstbehauptung. Dabei werden sowohl konkrete Gefahren wie Cyber-Stalking und häusliche Gewalt thematisiert, aber auch Maßnahmen, die das eigene Selbstvertrauen und die persönliche Handlungssicherheit stärken. Neben der Wissensvermittlung steht die kreative Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und Gewalt im Mittelpunkt. Auch Männer werden eingebunden: Gesprächsrunden bieten Raum, um traditionelle Männlichkeitsbilder zu hinterfragen und alternative Rollenverständnisse zu diskutieren. Unterstützt wird das Programm von Kooperationspartnern wie der VHS und der Grätzlpolizei.

Alle Aktionen und Veranstaltungen finden sich unter wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen