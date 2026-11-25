Leistbarer Wohnraum, Klimaschutz und steigende Baukosten: Bei der Immo-Sonderwoche auf oe24.TV diskutieren drei Experten darüber, wie sich Wien nachhaltig weiterentwickeln kann.

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Wien zählt seit Jahren zu den lebenswertesten Städten der Welt. Doch die hohe Lebensqualität ist kein Selbstläufer. Wie kann die Stadt trotz steigender Baukosten, wachsender Anforderungen und des Klimawandels auch künftig lebenswert bleiben? Darüber diskutieren Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien, Michael Gehbauer, Obmann des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen, und Stadtforscher Robert Temel bei „Business Live" auf oe24.TV.

Stadtentwicklung mit Weitblick

Gregor Puscher erklärt, dass Wien auf mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Stadtplanung zurückgreifen kann. Mit langfristigen Stadtentwicklungsplänen, der Smart-City-Klimastrategie und dem Ziel der CO₂-Neutralität bis 2040 soll die Stadt nachhaltig weiterentwickelt werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei der wohnfonds_wien, der seit über 40 Jahren Grundstücke sichert und durch Bauträgerwettbewerbe die Qualität neuer Wohnprojekte fördert. Die größte Herausforderung sieht Puscher darin, Klimaschutz, nachhaltige Bauweisen und hohe Wohnqualität mit leistbarem Wohnraum zu verbinden.

Leistbares Wohnen als Erfolgsmodell

Michael Gehbauer betont die Bedeutung des gemeinnützigen Wohnbaus für die Wiener Bevölkerung. Fast 30 Prozent der Wiener:innen leben in Wohnungen gemeinnütziger Bauvereinigungen. Laut einer WIFO-Studie sparen sich Bewohner:innen im Vergleich zum privaten Wohnungsmarkt durchschnittlich rund 228 Euro pro Wohnung und Monat. Möglich wird das durch das Kostendeckungsprinzip und langfristige Finanzierungsmodelle. Trotz steigender Grundstücks- und Baukosten sieht Gehbauer Wien gut aufgestellt. Besonders die Sicherung von Grundstücken und die Widmung von Flächen für geförderten Wohnbau seien wichtige Maßnahmen, um die Leistbarkeit langfristig zu gewährleisten.

Lebensqualität für alle sichern

Stadtforscher Robert Temel sieht Wien im internationalen Vergleich weiterhin in einer starken Position. Ein wesentlicher Grund dafür sei der über Jahrzehnte aufgebaute soziale Wohnbau, der auch Menschen mit geringerem Einkommen eine hohe Lebensqualität ermöglicht. Dazu komme eine gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur mit Verkehr, Gesundheitsversorgung und Freizeiteinrichtungen. Dennoch gebe es Verbesserungspotenzial, insbesondere beim Klimaschutz und bei der Anpassung an steigende Temperaturen. Entscheidend sei, vorhandene Mittel gezielt einzusetzen und die Stadtentwicklung kontinuierlich voranzutreiben.

Die Diskussion zeigt: Wiens hohe Lebensqualität beruht auf langfristiger Planung, sozialem Wohnbau und einer starken öffentlichen Infrastruktur. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und Klimaschutz gemeinsam gedacht werden.