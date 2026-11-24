Was macht Immobilien langfristig wertvoll? Bei der Immo-Sonderwoche auf oe24.TV sprechen drei Branchenexpert:innen über nachhaltigen Wohnbau, steigende Kosten und Immobilien als Investition in die Zukunft.

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Eine Immobilie ist weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Sie ist Lebensmittelpunkt, Wertanlage und oft auch eine Investition für kommende Generationen. Doch worauf kommt es an, damit Wohnraum langfristig attraktiv und leistbar bleibt? Darüber diskutieren Sandra Bauernfeind von Heimat Österreich, Sascha Haimovici von IMMOcontract und Lukas Sattlegger von Glorit bei "Business Live" auf oe24.TV.

Wohnraum für kommende Generationen

Sandra Bauernfeind, Geschäftsführerin von Heimat Österreich, erklärt die Bedeutung des Generationenvertrags im gemeinnützigen Wohnbau. Erwirtschaftete Gewinne müssen im Unternehmen bleiben und wieder in neue Wohnprojekte investiert werden. Damit soll auch zukünftigen Generationen Wohnraum zur Verfügung stehen. Eine große Herausforderung seien allerdings die gestiegenen Bau-, Grundstücks- und Finanzierungskosten. Gleichzeitig würden nachhaltige Technologien und moderne Heizsysteme zusätzliche Investitionen erfordern, die sich langfristig jedoch auszahlen können.

Immobilien als langfristige Wertanlage

Sascha Haimovici von IMMOcontract betont, dass Immobilien früher häufig als Familienvermögen betrachtet wurden, das über Generationen weitergegeben werden sollte. Heute stehen bei Käufer:innen zunächst Fragen der Finanzierbarkeit, der Lage und der Wahl des richtigen Bauträgers im Vordergrund. Dennoch sollte eine Kaufentscheidung nicht ausschließlich vom aktuellen Preis abhängen. Entscheidend sei, dass die Immobilie zur persönlichen Lebenssituation passt und auch für die nächste Generation einen Wert besitzt. Dabei verweist er auch auf die unterschiedlichen Wohnbedürfnisse und die zunehmende Bedeutung des Mietmarktes.

Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus

Lukas Sattlegger, Geschäftsführer von Glorit, berichtet, dass besonders junge Familien beim Immobilienkauf langfristig planen. Neben dem Wunsch nach einem Eigenheim im Grünen spielen auch die Nähe zu Schulen und Kindergärten sowie die spätere Weitergabe an die Kinder eine wichtige Rolle. Damit Immobilien auch in 30 oder 50 Jahren attraktiv bleiben, setzt Glorit auf hochwertige Bauqualität, eine gute Lage und nachhaltige Ausstattung. Vor allem moderne Heiz- und Kühlsysteme sowie die Unabhängigkeit von Öl und Gas gewinnen dabei an Bedeutung.

Die Diskussion zeigt: Trotz steigender Kosten bleibt die Immobilie eine wichtige Entscheidung für die Zukunft. Wer langfristig denkt, berücksichtigt neben dem Preis auch Qualität, Nachhaltigkeit und die Bedürfnisse kommender Generationen.