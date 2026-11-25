Im LeopoldQuartier OFFICE gelingen durch die Einmietung der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH 61,2 % Vermietungsquote, das VILLAGE WORKS gewinnt parallel zahlreiche Neumieter und erhöht auf 57,8%.

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Wien, 25. November 2026. UBM verzeichnet noch vor Jahresende beachtliche Vermietungserfolge in ihren Wiener Büroprojekten in herausforderndem Umfeld. Im LeopoldQuartier OFFICE sichert sich die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH (RTR) über 3.000 m² Bürofläche. Parallel dazu sind mittlerweile elf neue Mieter für das gemeinsam mit der ARE entwickelte VILLAGE WORKS im VILLAGE IM DRITTEN fixiert und steigern die Vermietungsquote auf knapp 58 Prozent. Damit beweist UBM, dass Premium-Büroflächen weiterhin nachgefragt werden, sofern Qualität, Background und Umfeld stimmen.

LeopoldQuartier OFFICE: RTR mietet langfristig

Mit der Vertragsunterzeichnung am 24. November 2026 gelingt ein weiterer Meilenstein für Europas erstes Holz-Hybrid-Stadtquartier. Die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH (RTR) hat einen Zehn-Jahres-Mietvertrag über insgesamt 3.078 m² Bürofläche unterfertigt. Der Einzug ist nach Innenausbau für Oktober 2027 geplant. Mit diesem Großabschluss hält die Vermietungsquote des LeopoldQuartier OFFICE mittlerweile bei 61,2 Prozent; insgesamt sind bereits 14.500 m² der innovativen Büroflächen vermietet.

© UBM Development AG

Neue Mieter für das VILLAGE WORKS

Auch beim Projekt VILLAGE WORKS im VILLAGE IM DRITTEN, das von UBM und ARE Austrian Real Estate entwickelt wird, füllen sich die Flächen schneller als andernorts: Insgesamt elf Mieter konnten dort bislang gewonnen werden. Mit den neuen Abschlüssen sind im VILLAGE WORKS bereits über 4.400 m² und somit 57,8 Prozent der Büroflächen vermietet. Weitere Büroflächen ab ca. 200 m² sind aktuell noch verfügbar.

Ab Jänner 2027 verlegen die Werkstatt-Profis von Lucky Car Austria ihre Zentrale in das VILLAGE und bezieht mit rund 40 Mitarbeitern eine etwa 580 m² große Fläche im 8. Obergeschoß. Eine Etage tiefer sichert sich der Software- und Datendienstleister DAT Austria, eine Tochter der Deutschen Automobil Treuhand (DAT), knapp 310 m² (Einzug im Oktober). Im 6. OG zieht ab Jänner 2027 die Morawitz Consulting GmbH, eine führende Social-Recruiting-Agentur, auf exakt 680 m² ein. Außerdem haben sich NV Immobilien 850 m², Zauner Anlagentechnik GmbH 203 m² gesichert und Subaru für einen Auto-Showroom ein Geschäftslokal mit 205 m². Ebenfalls neu im Village Works: die Digital-Experten von Mait Austria werden 345 m² beziehen, die Paketkästen-Betreiber Tamburi 377 m² und AutoScout24 241 m². Beide ziehen Anfang 2027 ein. Für die Nahversorgung und Aufenthaltsqualität ist direkt im Erdgeschoß bereits ebenso bestens gesorgt: Neben Leo Bakery & Coffeeshop für Frühstück und Kaffee befindet sich eine BIPA-Filiale im Haus.

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Premium-Flächen überzeugen gegen den Trend

„Während der breite Büroimmobilienmarkt aktuell mit Herausforderungen kämpft, beweisen unsere jüngsten Vermietungserfolge eindrucksvoll das Gegenteil", erklärt Franz Panwinkler, Geschäftsführer der UBM Development Österreich GmbH. „Unternehmen suchen heute nicht einfach nur Arbeitsplätze, sondern nachhaltige, zukunftsorientierte und hochqualitative Raumkonzepte für ihre Mitarbeiter."

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.