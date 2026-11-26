Leistbarer Wohnraum, soziale Durchmischung und steigende Baukosten: Bei der Immo-Sonderwoche auf oe24.TV diskutieren vier Expert:innen darüber, wie Wien auch künftig eine lebenswerte Stadt für alle bleibt.

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Wohnen ist ein Grundbedürfnis und gleichzeitig eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Wie kann Wien sicherstellen, dass Wohnraum auch in Zukunft leistbar bleibt und das soziale Miteinander gestärkt wird? Darüber diskutieren Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Thomas Drozda, Vorstandsdirektor der ARWAG, Alexander Scheuch, Geschäftsführer von Rustler, und Jörg Stadlbauer, Gesellschafter von Planraum, bei „Business Live" auf oe24.TV.

Leistbarkeit und Sicherheit im Mittelpunkt

Wiens Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch betont die internationale Vorbildfunktion des Wiener Wohnmodells. Entscheidend seien leistbare Mieten, hohe Wohnqualität und langfristige Sicherheit durch unbefristete Mietverträge im Gemeinde- und geförderten Wohnbau. Derzeit befinden sich rund 22.800 Wohnungen in Planung oder Umsetzung. Um das erfolgreiche Modell langfristig zu sichern, spricht sich Hanel-Torsch außerdem für bundesweite Verbesserungen im Mietrecht aus. Unbefristete Mietverträge sollten ihrer Ansicht nach zur Regel werden, um Mieter:innen mehr Sicherheit zu geben und stabile Nachbarschaften zu fördern.

Soziale Durchmischung als Erfolgsfaktor

Thomas Drozda, Vorstandsdirektor der ARWAG, sieht den geförderten Wohnbau trotz steigender Baukosten weiterhin als funktionierendes Modell. Verbesserte Förderbedingungen und längere Finanzierungszeiträume würden Bauträger dabei unterstützen. Die ARWAG errichtet rund 80 Prozent ihrer Wohnungen im geförderten Bereich. Besonders wichtig sei eine ausgewogene Mischung aus geförderten und frei finanzierten Wohnungen. Als Beispiel nennt Drozda ein Wohnprojekt an der Alten Donau mit 60 geförderten und 20 frei finanzierten Einheiten. Auch die Wiener Widmungspolitik, die bei entsprechenden Umwidmungen zwei Drittel der Flächen für geförderten Wohnbau vorsieht, trage zur sozialen Durchmischung bei.

Mehr Angebot für einen stabilen Mietmarkt

Alexander Scheuch, Geschäftsführer von Rustler, erklärt, dass die Höhe der Mieten stark vom verfügbaren Wohnungsangebot abhängt. Während in Städten mit ausreichend Wohnraum die Preise vergleichsweise moderat bleiben, führen knappe Angebote häufig zu höheren Mieten. Für Wien sieht er auch im bestehenden Altbau einen wichtigen Beitrag zum leistbaren Wohnen. Gleichzeitig plädiert Scheuch dafür, den Mietmarkt stärker zu fördern und unterschiedliche Wohnmodelle zu ermöglichen. Besonders Bezirke wie Meidling und Ottakring hätten sich durch ihre positive Entwicklung und soziale Durchmischung zu beliebten Wohngegenden entwickelt.

Architektur schafft Lebensqualität

Jörg Stadlbauer, Gesellschafter von Planraum, unterstreicht die gesellschaftliche Verantwortung der Architektur. Wohnbau müsse weit über die reine Gestaltung von Gebäuden hinausgehen. Entscheidend seien sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Konzepte, die langfristig leistbar bleiben. Bei der Entwicklung neuer Stadtviertel sollten deshalb Wohnen, Arbeiten, Mobilität und Grünflächen gemeinsam geplant werden. Nur so könnten lebendige Quartiere entstehen, in denen Menschen nicht nur wohnen, sondern sich auch langfristig wohlfühlen.

Die Diskussion zeigt: Leistbares Wohnen ist ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Friedens in Wien. Damit das Wiener Wohnmodell auch künftig erfolgreich bleibt, braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Bauträgern, Immobilienwirtschaft und Stadtplanung.