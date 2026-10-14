Spatenstich der Gedesag in Mank – 16 Wohnungen

In Mank, im Bezirk Melk, erfolgte kürzlich der feierliche Spatenstich der Gedesag für das Wohnbauprojekt „Mank V B". Mit diesem wichtigen Schritt erweitert die Gedesag ihr attraktives Angebot in der Region und trägt zur weiteren Entwicklung des Wohnungsmarktes im Bezirk Melk bei.

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In Mank entstehen 16 Wohnungen, die alle in der beliebten Rechtsform Miete mit Kaufoption vergeben werden. Das Wohnobjekt bietet 2 bis 3 Zimmer und verfügt über eine großzügige, gut geschnittene Wohnfläche mit viel Potenzial für individuelles Wohnen.

Am Mittwoch, dem 30. September 2026, nahmen unter anderem Bürgermeister Martin Leonhardsberger, Abgeordnete zum NÖ Landtag Silke Dammerer, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sowie Gedesag Vorstand Peter Forthuber den Spatenstich für das neue Projekt vor.

Mit „Mank V B" entstehen moderne Wohnungen, bei denen jede Einheit über eine private Freifläche verfügt - sei es ein Balkon, eine Terrasse mit Eigengarten oder eine großzügige Dachterrasse. Die Einheiten im Erdgeschoss verfügen zudem über einen praktischen Außenabstellraum. Weiters sind für jede Wohneinheit zwei KFZ-Stellplätze vorgesehen. Eine Photovoltaik-Anlage sorgt für nachhaltige Energieversorgung, während eine Wohnraumlüftung für ein angenehmes Raumklima sorgt.

© GEDESAG

Abgeordnete zum NÖ Landtag Silke Dammerer: "Mit den geförderten 2- und 3-Zimmer-Wohnungen schaffen wir in Mank leistbaren Wohnraum und eine attraktive Perspektive für junge Menschen und Familien. Die Kombination aus leistbarer Miete und Kaufoption bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern zudem die Möglichkeit, langfristig Eigentum aufzubauen."

„Mank ist ein idealer Wohnort, der die Vorteile von Stadt und Land vereint: Lebendiger Ortskern mit Gastronomie, Kino, Bildungseinrichtungen und vielen Einkaufsmöglichkeiten, dazu intakte Umwelt mit vielen Rad- und Spazierwegen. Natürlich sind wir als kinder- und familienfreundliche Gemeinde zertifiziert und zählen zu den Top-Umweltgemeinden in NÖ.", so Bürgermeister Martin Leonhardsberger.

Mank verbindet idyllisches Wohnen im Grünen mit einer ausgezeichneten Lebensqualität und einer familienfreundlichen Atmosphäre. Die schöne Lage, die gute Infrastruktur und die Nähe zu St. Pölten und Melk machen die Gemeinde zu einem attraktiven Wohnort für alle, die Natur und Alltag komfortabel miteinander verbinden möchten.