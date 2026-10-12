Mödling bekommt ein neues Wohnhighlight

Urbaner Komfort, moderne Architektur und viel Platz zum Wohlfühlen: In Mödling entsteht mit NBG SELECT ein exklusives Wohnprojekt mit acht hochwertigen Wohnungen, das die Vorzüge des Stadtlebens mit naturnaher Erholung verbindet.

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In der Enzersdorfer Straße 52 in Mödling entsteht mit NBG SELECT ein exklusives Wohnprojekt mit acht frei finanzierten Wohnungen, die sowohl im Eigentum als auch zur Miete mit Kaufoption angeboten werden. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen von rund 52 bis 99 m² überzeugen durch durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattung und private Freiflächen. Balkone, Loggien und Terrassen erweitern den Wohnraum ins Freie und schaffen zusätzlichen Platz zum Entspannen und Genießen.

Modern, nachhaltig und durchdacht

Das moderne Wohnhaus wird in energieeffizienter Niedrigenergiebauweise errichtet und setzt auf nachhaltige Gebäudetechnik. Biogene Fernwärme für Heizung und Warmwasser sowie eine Photovoltaikanlage zur Versorgung der Allgemeinbereiche unterstreichen das zukunftsorientierte Konzept. Alle Wohnungen werden für eine spätere Klimatisierung vorbereitet. Ein barrierefreier Aufzug, überdachte PKW-Stellplätze und praktische Nebenräume sorgen für zusätzlichen Komfort. Ein begrünter Gemeinschaftsgarten mit Kleinkinderspielplatz und eigenen Hochbeeten für jede Wohnung bietet Raum für Erholung und Begegnung. Die Fertigstellung ist voraussichtlich für Ende des vierten Quartals 2027 vorgesehen.

Zwischen Stadtleben und Wienerwald

Die zentrale Lage in Mödling verbindet die Vorzüge einer lebendigen Stadt mit der Nähe zur Natur. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen sowie vielfältige Gastronomie- und Freizeitangebote sind bequem erreichbar. Der Wienerwald und der Anninger laden zu Spaziergängen, Wanderungen und sportlichen Aktivitäten ein. Dank der guten öffentlichen Verkehrsanbindung und der Nähe zur A2 sind auch Wien und die umliegenden Regionen rasch erreichbar. So entsteht ein attraktives Zuhause, das urbanen Wohnkomfort mit hoher Lebensqualität vereint.

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Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Rene HESSE (für Beratung Erstvergabe I Verkauf)

Tel.: 02236/ 405-566

E-Mail: r.hesse@nbg.at