Zwischen Wienerwald und Wohngefühl

Modern wohnen, die Natur genießen und von einer ausgezeichneten Infrastruktur profitieren: In Maria Enzersdorf entsteht mit NBG SELECT ein exklusives Wohnprojekt mit zehn hochwertigen Wohnungen.

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In der Franz Josef-Straße 47 in Maria Enzersdorf entsteht mit NBG SELECT ein exklusives Wohnprojekt mit zehn frei finanzierten Wohnungen, die sowohl im Eigentum als auch zur Miete mit Kaufoption angeboten werden. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen von rund 47 bis 101 m² überzeugen durch durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattung und private Freiflächen. Balkone, Loggien und Terrassen erweitern den Wohnraum ins Freie, während die Erdgeschoßwohnung zusätzlich über einen großzügigen Eigengarten verfügt.

Nachhaltiger Wohnkomfort mit moderner Ausstattung

Das moderne Wohnhaus wird in energieeffizienter Niedrigenergiebauweise errichtet und setzt auf nachhaltige Gebäudetechnik. Biogene Fernwärme für Heizung und Warmwasser sowie eine Photovoltaikanlage zur Versorgung der Allgemeinbereiche unterstreichen das zukunftsorientierte Konzept. Alle Wohnungen werden für eine spätere Klimatisierung vorbereitet. Ein barrierefreier Aufzug, zugeordnete PKW-Stellplätze mit Vorbereitung für E-Ladestationen sowie praktische Einlagerungsräume sorgen für zusätzlichen Komfort. Ein überdachter Fahrradabstellplatz und ein Kleinkinderspielplatz ergänzen das Wohnangebot. Die Fertigstellung ist voraussichtlich für Ende des zweiten Quartals 2028 vorgesehen.

Ruhige Wohnlage mit bester Infrastruktur

Die angenehm ruhige Wohnlage in Maria Enzersdorf verbindet eine ausgezeichnete Infrastruktur mit der Nähe zur Natur. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen und Gastronomieangebote erleichtern den Alltag. Die kurze Distanz nach Mödling eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Einkauf, Kultur und Freizeit. Der nahe Wienerwald lädt zu Spaziergängen, Wanderungen und erholsamen Stunden im Grünen ein. Dank der guten öffentlichen Verkehrsanbindung über das regionale Busnetz und die Südbahn sind auch Wien und die umliegenden Gemeinden bequem erreichbar. So entsteht ein Zuhause, das modernen Wohnkomfort, naturnahe Erholung und hohe Lebensqualität harmonisch vereint.

Jetzt informieren und modernes Wohnen in Maria Enzersdorf zwischen Wienerwald und Stadtnähe entdecken.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Rene HESSE (für Beratung Erstvergabe I Verkauf)

Tel.: 02236/ 405-566

E-Mail: r.hesse@nbg.at