Gleichenfeier: 2405 Bad Deutsch-Altenburg, Mühlaugasse 3

In Bad Deutsch-Altenburg entsteht eine neue Wohnhausanlage mit 27 Wohnungen und drei Reihenhäusern. Bei der Gleichenfeier am 23. September wurde der Baufortschritt gemeinsam mit Vertretern des Landes Niederösterreich gefeiert.

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Die Gleichenfeier für unser Objekt in2405 Bad Deutsch-Altenburg, Mühlaugasse 3, fand am Mittwoch, den 23.09.2026 um 15.00 Uhr mit Herrn Landtagsabgeordneten Otto Auer (in Vertretung von LH Johanna Mikl Leitner) statt.

Die NBG errichtet mit Mittel der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in2405 Bad Deutsch Altenburg, Mühlaugasse 3, eine Wohnhausanlage mit 27 Wohnungen und 3 Reihenhäuser, in Miete mit Kaufrecht.

Die gesamte Wohnhausanlage wird in Niedrigenergiebauweise samt kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Energiebereitstellung für Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Auf den Dächern kommen Photovoltaikanlagen zur Ausführung. Das Stiegenhaus wird barrierefrei ausgestattet und ein Personenaufzug eingebaut.

© NBG

Es werden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von zirka 52 m² bis 85 m² angeboten. Die Reihenhäuser verfügen über eine Wohnnutzfläche von zirka 102 m². Jede Wohneinheit erhält einen Balkon oder eine Terrasse. Den Erdgeschosswohnungen werden Eigengärten zugeordnet.

Insgesamt werden 46 PKW-Stellplätze in der Tiefgarage sowie weitere 14 im Freien hergestellt. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann jeweils ein Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden.

Zusätzlich stehen Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen sowie Müllräume zur Verfügung. Selbstverständlich wird auch ein Kinderspielplatz errichtet.