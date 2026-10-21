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2700 Wr. Neustadt

Wr. Neustadt zieht ins „ein viertel grün"

Moderne Wohnanlage mit begrünten Balkonen und gepflegtem Garten im Innenhof bei Sonnenschein.
© Alpenland
Geförderter, leistbarer Wohnraum ist in Wiener Neustadt stark gefragt. Umso erfreulicher ist die Nachricht für Wohnungssuchende: Im Wohnquartier „ein viertel grün" errichtet Alpenland geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption. „Wir führen laufend Besichtigungen durch und zeigen Interessierten das neue Wohnquartier und ihre Wunschwohnungen. Wer sich rasch entscheidet, kann bereits im November einziehen.", berichtet Verkaufsberaterin Marina Birkner.
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Leistbarer Wohnraum

Insgesamt errichtet Alpenland 98 geförderte Wohneinheiten. Die 2-4 Zimmer-Wohnungen mit Wohnnutzflächen ab ca. 50 – 105 m² werden zur Miete mit Kaufoption vergeben. Jede Wohneinheit verfügt über Terrasse mit Garten bzw. Balkon/Loggia. Der Wohnbau ist mit Mitteln des Landes NÖ gefördert, somit besteht die Möglichkeit, einen Wohnzuschuss zu beantragen. Die Vergabe erfolgt nach dem „first come – first serve"-Prinzip. Die Schlüsselübergabe erfolgt bereits im November 2026.

Top Lage mit Grünflächen

Das großzügige Fuß- und Radwegenetz sowie ein neuer, öffentlich zugänglicher Park inmitten der Anlage bieten einen Mehrwert für alle. Das gesamte Areal ist verkehrsberuhigt mit weitläufigen Grünflächen. Im Quartier gibt es zudem einen Kindergarten sowie einen allgemeinen Gemeinschaftsraum. Neben den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung und der erstklassigen öffentlichen Verkehrsanbindung punktet „ein viertel grün" durch ein innovatives Mobilitätskonzept, das neben zahlreichen Fuß- und Radwegen auch ein Car-Sharing Angebot umfasst.

Helle, moderne Wohnküche mit Essbereich, Sitzecke und Zugang zum Balkon mit Gartenblick.
© Alpenland

Gemeinsame Quartiersentwicklung

Auf dem Areal des ehemaligen Stadions Wiener Neustadt – in der Giltschwertgasse und Stadionstraße - entsteht seit 2023 ein neues Stadtquartier „ein viertel grün". Die gemeinnützigen Wohnbauträger Alpenland, egw und Heimat Österreich schaffen in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Wiener Neustadt und dem Land Niederösterreich Wohnraum für rund 1.200 Menschen. Der Name ist dabei Programm: „ein viertel grün" steht für 495 Wohnungen in zentrumsnaher Ruhelage, umgeben von einem Netz an Grün- und Freiflächen samt öffentlichem Park und einladenden Fuß- und Radwegen.

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