Bayern plant Tor-Festival gegen Kiew

Der FC Bayern München will gegen Dynamo Kiew heute nichts anbrennen lassen.

Die Bayern wollen ihre Super-Serie fortsetzen, den 9. Pflichtspielsieg in Folge feiern. Heute (ab 21 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) ist Dynamo Kiew zu Gast beim deutschen Rekordmeister. Nach dem 3:0-Feuerwerk zum Auftakt der Champions League gegen den FC Barcelona würden die Münchner damit auch die Führung in der Gruppe E einzementieren. Die Gäste aus der Ukraine starteten vor zwei Wochen mit einem 0:0 gegen Benfica Lissabon in die Königsklasse.

Vor allem Robert Lewandowski soll aus Bayern-Sicht dafür sorgen, dass die heutige Partie nicht torlos endet. Er war in seinen letzten 17 CL-Einsätzen an 27 Treffern beteiligt (22 Tore, 5 Assists) und gewann alle diese 17 Spiele. Das ist die längste Siegesserie eines Spielers in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Der Weltfußballer zog durch das Barça-Spiel mit seinem Teamkollegen Manuel Neuer gleich (zwischen September 2019 und Februar 2021) und könnte sich nun zum alleinigen Rekordhalter krönen.

Kiew kassierte vor einer Woche 1. Saisonpleite

Kiew startete mit acht Siegen und einem Remis zwar makellos in die ukrainische Liga, kassierte vor einer Woche aber die erste Saisonpleite mit einem 0:3 im Supercup gegen Schachtar Donezk.