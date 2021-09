So lästert Mbappe über Neymar ab

Der französische Fußball-Star Mbappe outet sich als Lästerschwester! Nach seiner Auswechslung schimpft er über Sturm-Kollegen Neymar.

Dicke Luft bei Paris Saint-Germain! Der souveräne Tabellenführer der französischen Ligue 1 bleibt bislang ohne Punktverlust und konnte am Samstag gegen Montpellier den achten Sieg in Folge einfahren. Nur bei Mbappé blieb die Jubelstimmung aus. Der französische Superstar wurde in der in der 88. Minute ausgewechselt, blieb im dritten Ligaspiel in Folge ohne eigenen Treffer.

Die Schuld für seine Tor-Flaute findet der Superstar bei seinem brasilianischen Teamkollegen. In der 60. Minute hatte Paris eine Riesenchance. Mbappé stand allein vorm Tor, doch Neymar übersah ihn. Nach seiner Auswechselung ließ der Franzose seinem Frust freien Lauf. TV-Kameras fingen ein, wie er neben Teamkollege Gueye gestikulierend auf Neymar schimpfte: „Er spielt einfach nicht zu mir ab.“

Mbappe-Abgang wird immer wahrscheinlicher

Laut „L'Equipe“ soll die Beziehung der beiden seit der Ankunft von Mega-Star Lionel Messi (34) abgekühlt sein, sie „treten sich auf die Füße“. Im Sommer wollte Mbappé den Klub Richtung Real Madrid verlassen. Ein Wechsel zerschlug sich aber. Doch das Thema bleibt weiter heiß. Ein Vertragsverlängerung bei PSG lehnte der Weltmeister von 2018 ab.