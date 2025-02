Hammer-Los! Achtelfinal-Kracher in de Königsklasse

Alle Duelle sind fix! Jetzt wird’s in der Königsklasse richtig heiß! Im Achtelfinale der Champions League warten absolute Kracherspiele.

Die Achtelfinal-Paarungen der Champions League stehen – und es geht gleich richtig zur Sache! Titelverteidiger Real Madrid trifft auf Stadtrivale Atlético, während Bayern-Legende Giovane Elber bei der Auslosung in Nyon für ein Bundesliga-Duell sorgte: Sein Ex-Klub Bayern München bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun!

Auch sonst warten absolute Kracher: Der FC Liverpool muss gegen Paris Saint-Germain ran, während der FC Barcelona auf Benfica Lissabon trifft. Borussia Dortmund bekommt es mit OSC Lille zu tun, Arsenal misst sich mit PSV Eindhoven, Inter Mailand trifft auf Feyenoord und Aston Villa bekommt es mit dem FC Brügge zu tun.

Wiedersehen der besonderen Art

Die Hinspiele steigen am 4./5. März, die Rückspiele eine Woche später am 11./12. März. Und das Besondere: Durch die feste Setzliste steht der mögliche Weg jedes Teams bis zum Finale am 31. Mai in München schon fest!

Für die Bayern und Leverkusen gibt’s ein Wiedersehen der besonderen Art: Nach zwei Liga-Duellen und einem Pokalspiel treffen sie zum vierten und fünften Mal in dieser Saison aufeinander! Das Hinspiel steigt in München – weil der Rekordmeister in der Gruppenphase strauchelte und den Umweg über die Playoffs nehmen musste.

