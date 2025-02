Arnautovic vs. Alaba! Mögliche ÖFB-Party im Viertelfinale

Heute (ab 12 Uhr, live auf Sky) steigt in Nyon die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League. Doch bei Sport24 geht der Blick schon weiter – Richtung Viertelfinale! Dort könnte es richtig krachen: Eine echte ÖFB-Party steht in Aussicht

Neue Saison, neuer Modus! In der Champions League steht am Freitag (ab 12 Uhr, im Sport24-Liveticker) durch die neu reformierte Ligaphase nicht nur die möglichen Achtelfinal-Duelle schon fest, sondern auch der mögliche Weg bis ins Finale. Und dabei könnte es im Viertelfinale zum echten ÖFB-Kracher kommen. Denn gelingt Real Madrid und Inter Mailand der Achtelfinal-Coup könnte es in der Runde der letzten Acht, bereits vor dem Nations-League-Play-off gegen Serbien (20.März), zum Wiedersehen zwischen David Alaba und Marko Arnautović kommen.

Trauner vs. Laimer

Doch damit nicht genug: Gernot Trauner blühen gleich zwei rot-weiß-rote Duelle. Der Feyenoord-Verteidiger trifft im Achtelfinale womöglich auf Inter. Und wenn er die Nerazzurri – wie zuvor schon den AC Mailand – aus dem Weg räumt, wartet womöglich Bayern-Motor Konrad Laimer im Viertelfinale.

Der Weg ins Viertelfinale:

Zuerst die möglichen Achtelfinal-Paarungen:

AF1: Paris Saint-Germain - FC Liverpool oder FC Barcelona

AF2: FC Brügge - OSC Lille oder Aston Villa

AF3: Real Madrid - Atlético Madrid oder Bayer 04 Leverkusen

AF4: PSV Eindhoven - FC Arsenal oder Inter Mailand

AF5: Feyenoord Rotterdam - FC Arsenal oder Inter Mailand

AF6: FC Bayern München - Atlético Madrid oder Bayer 04 Leverkusen

AF7: Borussia Dortmund - OSC Lille oder Aston Villa

AF8: Benfica Lissabon - FC Liverpool oder FC Barcelona

Daraus ergibt sich folgende Viertelfinal-Konstellation:

VF1: Sieger AF1 - Sieger AF2VF2: Sieger AF3 - Sieger AF4VF3: Sieger AF5 - Sieger AF6VF4: Sieger AF7 - Sieger AF8