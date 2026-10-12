Mödling wächst um 13 neue Wohnungen

Modernes Wohnen, hochwertige Ausstattung und die Nähe zur Natur: In Mödling entsteht mit NBG SELECT ein attraktives Wohnprojekt mit 13 Eigentumswohnungen, das zeitgemäßen Komfort mit nachhaltiger Bauweise verbindet.

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In der DI Wilhelm Haßlinger-Straße 4 in Mödling entsteht mit NBG SELECT ein modernes Wohnprojekt mit 13 frei finanzierten Eigentumswohnungen. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen bieten Wohnflächen von rund 50 bis 90 m² und überzeugen durch durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattung und private Freiflächen. Balkone, Loggien und Terrassen schaffen zusätzlichen Raum zum Wohlfühlen, während die Erdgeschoßwohnungen mit eigenen Gärten punkten.

Energieeffizienter Neubau mit Tiefgarage

Das Wohnhaus wird in energieeffizienter Niedrigenergiebauweise errichtet und verbindet zeitgemäßen Wohnkomfort mit nachhaltiger Gebäudetechnik. Biogene Fernwärme, eine Photovoltaikanlage zur Versorgung der Allgemeinbereiche sowie die Vorbereitung aller Wohnungen für eine spätere Klimatisierung unterstreichen den zukunftsorientierten Ansatz. Eine barrierefreie Erschließung mit Aufzug, Tiefgaragenstellplätze und praktische Nebenräume ergänzen das Angebot. Die Fertigstellung ist voraussichtlich für Ende des dritten Quartals 2027 vorgesehen.

Stadtnah leben, Natur genießen

Auch die Lage überzeugt: Mödling zählt zu den begehrtesten Wohnregionen südlich von Wien und bietet eine gelungene Verbindung aus städtischer Infrastruktur und naturnaher Lebensqualität. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und vielfältige Freizeitangebote befinden sich in komfortabler Reichweite. Der nahe Wienerwald lädt zu Spaziergängen, Wanderungen und sportlichen Aktivitäten ein. Die gute Verkehrsanbindung nach Wien rundet die Vorzüge dieses attraktiven Wohnstandorts ab.

Jetzt informieren und modernes Wohnen in Mödling mit all seinen Vorzügen entdecken.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Rene HESSE (für Beratung Erstvergabe I Verkauf)

Tel.: 02236/ 405-566

E-Mail: r.hesse@nbg.at