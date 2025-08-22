Pensionist baut sich Schwimmbad im Garten, verlangt Eintritt

In Uhingen im baden-württembergischen Landkreis Göppingen hat ein Pensionist ein Freibad im eigenen Garten eröffnet – und lädt die Öffentlichkeit zum Schwimmen ein.

Achim G., 69 Jahre alt und früher Ingenieur für Maschinenbau, verwirklichte damit eine ungewöhnliche Idee, die bundesweit für Aufsehen sorgt.

Der passionierte Wettkampfschwimmer nutzte die Gelegenheit, als das Nachbargrundstück frei wurde. Für 250.000 Euro ließ er ein Edelstahlbecken errichten, das 12,5 Meter lang, 4,5 Meter breit und zwei Meter tief ist. Mit Startblock, Gegenstromanlage und Heizung bietet es professionelle Trainingsbedingungen. Finanziert hat der 69-Jährige das Projekt durch den Verkauf zweier Wohnungen.

Schwimmkurse für alle

Doch Achim G. denkt nicht nur an sich selbst. Sein Schwimmbad ist für jedermann zugänglich, vor allem aber für Kinder gedacht. In halbstündigen Einzelstunden nimmt er Anfängern die Angst vor dem Wasser. „Mein oberstes Ziel ist es, Schwimmkurse aller Art für Kinder und Erwachsene anzubieten, um auf ein in allen Bereichen sicheres, unfallfreies Baden vorzubereiten“, sagt er.

Zur Eröffnung Anfang Juni kamen auch Bürgermeister Matthias Wittlinger und die CDU-Landtagsabgeordnete Sarah Schweizer. Sie überreichte dem Pensionisten symbolisch einen Rettungsring.

Neben dem ungewöhnlichen Standort überzeugt auch der Preis: Für 3,50 Euro Eintritt können Besucherinnen und Besucher das private Gartenfreibad nutzen – deutlich günstiger als die meisten öffentlichen Freibäder in Deutschland.