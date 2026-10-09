Neues Zuhause in besonderer Lage

Im Ternitzer Stadtteil Dunkelstein entstehen 27 geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption in einer besonders reizvollen Lage. Direkt am Fuße der historischen Peterskirche errichtet die MÖGEN WOHNBAU ein modernes Wohnprojekt, das nachhaltige Bauweise, zeitgemäßen Wohnkomfort und eine gute Infrastruktur miteinander verbindet. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant.

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Die 27 Wohnungen bieten Wohnflächen zwischen rund 47 und 89 m² und sind allesamt barrierefrei erreichbar. Während die Erdgeschosswohnungen über private Eigengärten verfügen, laden in den oberen Geschoßen großzügige Balkone und Terrassen zum Entspannen ein. Weitläufige Grünflächen und ein Kinderspielplatz schaffen zusätzlichen Raum für Erholung und Begegnung. Für die Bewohner stehen 27 Tiefgaragenplätze sowie drei Besucherparkplätze im Freien zur Verfügung.

Umweltfreundliches Wohnen

Auch in Sachen Energieeffizienz setzt das Projekt auf zukunftsorientierte Lösungen. Das Wohngebäude wird in Ziegelbauweise errichtet und mit einer Photovoltaikanlage sowie Luft-Wasser-Wärmepumpen ausgestattet. Fußbodenheizungen sorgen für angenehme Wärme, während außenliegende Rollläden im Sommer vor übermäßiger Hitze schützen.

Historisches Flair und beste Anbindung

Die besondere Lage am Fuße der geschichtsträchtigen Peterskirche verleiht dem Wohnprojekt einen einzigartigen Charakter. Das bereits 1160 urkundlich erwähnte Wahrzeichen prägt das Ortsbild und erinnert an die lange Geschichte Dunkelsteins.

Gleichzeitig profitieren künftige Bewohner von einer ausgezeichneten Infrastruktur. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen befinden sich in der Umgebung. Über die S6, die B17 und die Südautobahn ist Ternitz gut an das Straßennetz angebunden. Zwei Bahnhöfe an der Südbahn ermöglichen zudem Zugverbindungen nach Wiener Neustadt und Wien.

So verbindet das neue Wohnprojekt leistbares, gefördertes Wohnen mit moderner Ausstattung, nachhaltiger Energieversorgung und einer attraktiven Lage für Menschen aller Generationen.

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Spatenstich in Ternitz Ortsteil Dunkelstein - MÖGEN WOHNBAU