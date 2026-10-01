Wohnglück am Wasser: Eigentumswohnungen an der Alten Donau

Nur wenige Schritte vom Wasser entfernt und dennoch bestens an die Stadt angebunden: In der Arminenstraße 4A–8 entstehen 13 moderne Eigentumswohnungen. Großzügige Freiflächen, hochwertige Ausstattung und nachhaltige Haustechnik sorgen für Wohnqualität in besonderer Lage.

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Wer von einem Zuhause nahe am Wasser träumt, findet in der Arminenstraße 4A–8 im 22. Bezirk beste Voraussetzungen. Nicht einmal 200 Meter trennen das Wohnprojekt von der idyllischen Uferpromenade an der unteren Alten Donau – ideal für Spaziergänge, sportliche Aktivitäten oder entspannte Stunden am Wasser.

Insgesamt entstehen 13 exklusive Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von rund 56 bis 160 Quadratmetern und zwei bis fünf Zimmern. Damit bietet das Projekt unterschiedliche Wohnlösungen für Singles, Paare und Familien.

Freiraum trifft auf modernen Wohnkomfort

Besonderes Augenmerk liegt auf großzügigen privaten Freiflächen: Terrassen beziehungsweise Eigengärten in den Erdgeschosswohnungen erweitern den Wohnraum nach draußen und schaffen zusätzlichen Platz zum Entspannen.

Auch bei der Ausstattung setzt das Projekt auf hohen Komfort. Eine Wärmepumpe übernimmt die effiziente Beheizung, während eine moderne Deckenkühlung an heißen Sommertagen für angenehme Raumtemperaturen sorgt. Eine Photovoltaikanlage am Dach liefert zudem Strom für die Allgemeinbereiche.

Arminenstraße 4A-8 1 / 3 © Glorit © Glorit © Glorit

Durchdacht bis ins Detail

Zu jeder Wohnung gehört ein eigenes Kellerabteil. Für zusätzlichen Komfort stehen in der hauseigenen Garage extra breite Stellplätze zur Verfügung. Von der durchdachten Planung über die hochwertige Markenausstattung bis zur schlüsselfertigen Übergabe verbindet das Neubauprojekt zeitgemäßes Wohnen mit einer attraktiven Lage an der Alten Donau.

Hier treffen urbaner Alltag, moderner Wohnkomfort und Erholung am Wasser aufeinander – mitten in Wien und dennoch mit einem besonderen Gefühl von Freiraum.

Jetzt anfragen und modernes Wohnen nur wenige Schritte von der Alten Donau entfernt genießen.

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