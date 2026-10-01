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Eigentum in 1210 Wien

Stadtlust trifft Landluft: Exklusives Wohnen in Strebersdorf

Modernes, weißes Mehrfamilienhaus mit großen Balkonen und Garten an einer ruhigen Straße.
© Glorit
Ruhiges Wohnen am Stadtrand und dennoch bestens mit Wien verbunden: In der Langenzersdorfer Straße 66 entstehen 20 moderne Eigentumswohnungen mit großzügigen Freiflächen, hochwertiger Ausstattung und viel Platz für individuelle Wohnbedürfnisse.
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Am Fuße des Bisambergs und direkt an der Grenze zu Langenzersdorf verbindet dieses Wohnprojekt die Vorzüge von Stadt und Natur. Die ruhige Lage in Strebersdorf ist geprägt von Weinbergen, Heurigen und zahlreichen Erholungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sorgen öffentliche Verkehrsmittel für eine gute Anbindung an die Wiener Innenstadt.

Insgesamt entstehen 20 schlüsselfertige Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen von rund 67 bis 188 Quadratmetern. Durchdachte Grundrisse und moderne Architektur schaffen dabei ein Zuhause für unterschiedliche Lebenssituationen und Ansprüche.

Freiraum zum Ankommen und Wohlfühlen

Alle Wohnungen verfügen über großzügig dimensionierte Terrassen. Bei den Einheiten im Erdgeschoss erweitert ein eigener Garten den Wohnbereich ins Freie. So entsteht zusätzlicher Raum zum Entspannen und Genießen – mitten im Grünen und dennoch in Wien.

Auch bei der Ausstattung steht Wohnkomfort im Mittelpunkt. Eine moderne Deckenkühlung sorgt an warmen Tagen für angenehme Temperaturen. Zusätzlich kann die Wärmepumpe im Sommer zur Kühlung genutzt werden. Eine Photovoltaikanlage am Dach ergänzt das zeitgemäße Energiekonzept.

Luftaufnahme eines Wohngebiets mit modernen Häusern, Straßen und viel Grün in hügeliger Umgebung.
© Glorit

Modern ausgestattet

Zu jeder Wohnung gehört ein eigenes Kellerabteil. Fahrzeuge finden in der hauseigenen Tiefgarage Platz, deren extra breite Stellplätze komfortables Ein- und Aussteigen ermöglichen. Hochwertige Produkte regionaler und internationaler Premiummarken runden die Ausstattung ab.

Die Langenzersdorfer Straße 66 verbindet damit naturnahes Wohnen, moderne Architektur und urbanen Komfort – für alle, die Ruhe und Freiraum genießen möchten, ohne auf die Nähe zur Stadt zu verzichten.

Jetzt anfragen und exklusives Wohnen zwischen Wiener Stadtleben und Bisamberg erleben.

Modernes, offen gestaltetes Wohnzimmer mit Küche, Essbereich, großen Fenstern und Stadtblick.
© Glorit

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Tel.: 0810 311 900
E-Mail: verkauf@glorit.at

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