Heimvorteil im Grünen: Neue Häuser am Mittelfeldweg

Natur vor der Haustür und die Stadt trotzdem schnell erreichbar: Am Mittelfeldweg 15 in Wien-Donaustadt entstehen zehn moderne Einfamilienhäuser auf Eigengrund. Großzügige Wohnflächen, private Gärten und eine durchdachte Ausstattung sorgen für hohe Lebensqualität.

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Wer ruhig und grün wohnen möchte, ohne auf die Vorteile der Stadt zu verzichten, findet am Mittelfeldweg 15 eine attraktive Kombination aus beidem. Nur rund 380 Meter vom Badeteich Hirschstetten entfernt entstehen zehn exklusive Einfamilienhäuser. Auch die Blumengärten Hirschstetten liegen in der Nähe und bieten zusätzlichen Freizeit- und Erholungswert.

Gleichzeitig bleibt die Wiener Innenstadt gut erreichbar: Mit dem Fahrrad sind es nur rund fünf Minuten bis zur U2-Station Hausfeldstraße. Damit verbindet das Projekt naturnahes Wohnen mit einer guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.

Viel Platz für unterschiedliche Wohnbedürfnisse

Die Häuser bieten Nettowohnflächen von rund 118 bis 153 Quadratmetern und verfügen über vier bis fünf Zimmer. Acht zweigeschossige Häuser sind mit vier Zimmern und Keller geplant. Zwei dreigeschossige Häuser bieten fünf Zimmer, Keller und zusätzlich eine Dachterrasse.

Die Grundstücke sind zwischen 263 und 289 Quadratmeter groß. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Garten mit Terrasse sowie eine eigene Einfahrt inklusive elektrischem Einfahrtstor. Auch Zäune und Außenanlagen sind bereits im Kaufpreis enthalten.

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Moderner Komfort für den Alltag

Neben der zeitgemäßen Architektur wurde auch auf eine komfortable technische Ausstattung Wert gelegt. Eine Wärmepumpe sorgt für eine moderne Wärmeversorgung, zusätzlich verfügen alle Häuser über eine Klimaanlage. Der großzügige Keller schafft weiteren Raum und lässt sich beispielsweise für Hobby, Fitness, Home-Office oder zusätzlichen Stauraum nutzen.

So entsteht am Mittelfeldweg ein Wohnprojekt, das Natur, moderne Architektur und Alltagstauglichkeit miteinander verbindet – für alle, die sich ein eigenes Zuhause mit viel Freiraum in Wien wünschen.

Jetzt anfragen und naturnahes Wohnen mit viel Freiraum mitten in Wien genießen.

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Kontakt & Information

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