Ronaldo und Georgina in Sorge: Tochter (5) wurde notoperiert

Superstar Cristiano Ronaldo (38) und seine Freundin Georgina Rodriguez (29) sind in großer Sorge um ihre gemeinsame Tochter Alana Martina (5).

Die Fünfjährige musste am Dienstag in einem Krankenhaus in Riad (Saudi-Arabien) notoperiert werden. Laut britischen Medien war eine Blinddarm-Entzündung der Auslöser.

Ronaldo und Georgina standen Alana Martina die ganze Zeit über im Spital bei. Am Mittwoch postete Georgina auf Instagram ein Bild von ihrer Kreuz-Halskette und schrieb: „Gott beschützt die, die auf ihn vertrauen.“

Wie es Alana geht, ist zur Stunde nicht bekannt. Es ist zu hoffen, dass sich die Kleine auf dem Weg der Besserung befindet. Am Donnerstag postete Ronaldo zumindest ein Foto von sich beim Fußball-Training – wohl ein gutes Zeichen.

Erinnerungen an Schicksalsschlag

Die große Sorge der beiden ist nachvollziehbar, schließlich musste das Paar im April 2022 den Verlust des gemeinsamen Sohnes verkraften. Georgina war damals mit Zwillingen schwanger, doch nur das Mädchen überlebte die Geburt.