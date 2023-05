Wüsten-Ausflug statt Training: PSG suspendiert Superstar Lionel Messi

Paukenschlag in Paris: Lionel Messi ist nach seinem unerlaubten Ausflug nach Saudi-Arabien laut Medienberichten für mindestens zwei Wochen suspendiert worden.

Lionel Messi sorgt in Paris für Ärger: Nachdem er ohne Rücksprache dem Training des französischen Tabellenführers fern blieb, handelte der Verein. Laut L'Equipe und RMC Sport soll der Hauptstadtverein seinen Superstar für mindestens zwei Wochen suspendieren.

Messi rauschte nach der 1:3-Niederlage gegen Lorient mit seiner gesamten Familie nach Suadi-Arabien ab. Weder Trainer Christophe Galtier, noch Sportdirektor Luis Campos dürften den Trip abgesegnet haben, allerdings wusste die katarische Klubführung bescheid.

Die Suspendierung ist dem Bericht zufolge für zwei Wochen angesetzt, in denen der 35-Jährige nicht einmal am Training teilnehemen darf. In 28 Spielen erzielte der Argentinier 15 Tore und bereitete ebensoviele Treffer vor. Fünf Spiele vor Schluss liegt PSG derzeit fünf Punkte vor Verfolger Marseille, die nächsten Spiele müssen sie ohne ihren Superstar zurück auf die Erfolgsspur kommen.