Fans liefern sich wilde Autobahn-Schlägerei: 16 Verletzte

Erneut kam es in Frankreich zu schweren Fan-Ausschreitungen.

In Bordeaux hatte es vor dem 3:3 gegen Montpellier bei einem Angriff auf einen Fanbus 16 Leichtverletzte gegeben. Rund 50 Montpellier-Fans hätten den Bus aus Bordeaux an der Autobahnabfahrt abgepasst und angegriffen, berichtete die Zeitung "Le Parisien". Etliche Krankenwagen rückten an, und die Sicherheitskräfte brachten die Lage bis Spielanpfiff um 19.00 Uhr unter Kontrolle. Auf einem Foto waren angegriffene Fans zu sehen, die auf dem Boden saßen und von Helfern versorgt wurden.

Des affrontements au rond point de gennevaux ou rond point de chez paulette. Que se passe t'il ? @Midilibre @bleuherault #Montpellier #saintjeandevedas pic.twitter.com/DITjzyExJp — Flipo Pierre (@p_flipo) September 22, 2021

Binnen weniger Wochen handelt es sich um den dritten Ausbruch von Fan-Gewalt in Frankreichs 1. Liga. Am vergangenen Wochenende stürmten Fans beim Nordderby Lens gegen Lille in der Halbzeit aufs Spielfeld und gerieten aneinander, es wurde mit Stadionsitzen geworfen und es gab mehrere Verletzte. Ende August hatte es ein ähnliches Szenario bei Nizza - Marseille gegeben, als nach Provokationen Fans auf den Platz stürmten und Anhänger, Verantwortliche und Spieler handgreiflich wurden.

Ligue 1 ➡ Rixe avant le match de 19h Montpellier-Bordeaux :



Un bus de supporters bordelais a été attaqué, ce mercredi soir, au rond-point de Lavérune, aux portes ouest de Montpellier : 16 blessés. (Actu)



#Ligue1 pic.twitter.com/cc3to7LsLY — Franceat (@Franceatpresso2) September 22, 2021