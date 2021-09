Platzsturm! Erneut Fan-Tumulte in Frankreich

Fußball-Frankreich ist in Aufruhr! Im Ligaspiel zwischen RC Lens und Meister OSC Lille kam es zu unschönen Szenen als Lens-Fans den Platz stürmten. Offensichtlich nahmen die angriffslustigen Anhänger den Gästeblock ins Visier. Was die wütende Meute dazu veranlasste auf den Rasen zu stürmen, ist derweil noch unklar. Das Spiel musste von Schiedsrichter Benoit Milot zwischenzeitlich unterbrochen werden.



The half-time confrontation between Lens and Lille fans - the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ