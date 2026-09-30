Spaniens »Goldjunge« schickte nächste Ballon-d’Or-Bewerbung

Zwei Tore, eine Vorlage – und wieder einmal Lamine Yamal! Beim 4:1 gegen Kroatien in Sevilla wirbelte der 19-jährige Barcelona-Star die Gäste gehörig durcheinander. Damit lieferte er nicht nur die nächste Gala ab, sondern auch neues Futter für die Diskussion um den Ballon d’Or.

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Yamal eröffnete früh den Torreigen nur 70 Sekunden nach Anpfiff, bereitete Marc Pubills Treffer vor und legte später seinen zweiten Treffer nach. Ob das eine weitere Bewerbung für den Ballon d’Or gewesen sei? Seine Antwort fiel kurz und selbstbewusst aus: "Noch eine."

Und tatsächlich sprechen seine Zahlen eine deutliche Sprache. In der spanischen LaLiga glänzte Yamal mit 16 Toren und elf Vorlagen, wurde zum besten Spieler der Liga gewählt und war zugleich bester Vorlagengeber. Im Bewertungszeitraum kommt er insgesamt auf 57 Spiele, 25 Tore und 20 Assists.

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»Spiel auf Ballon-d'Or-Niveau«

Entsprechend groß fiel das Echo der internationalen Presse aus. Marca adelte ihn als "Goldjungen", die AS bezeichnete ihn als "Wirbelwind". In Italien feierte die Gazzetta dello Sport "Super Yamal", während Tuttosport von einem "unaufhaltsamen Yamal" schrieb. RMC Sport sah sogar ein "Spiel auf Ballon-d’Or-Niveau".

Für eine kuriose Note sorgte ausgerechnet sein erster Treffer: Yamal profitierte von einem Fehler seines Barcelona-Kollegen Dominik Livakovic. "Den kenne ich schon aus dem Training", erklärte der Weltmeister anschließend.

Sieger steht bereits fest

Die Abstimmung für den Ballon d’Or ist bereits abgeschlossen, am 26. Oktober fällt die Entscheidung. Yamal gehört neben Harry Kane und weiteren Topstars zum nominierten Kreis und wird als einer der großen Favoriten gehandelt. Mit Auftritten wie gegen Kroatien sorgt der 19-Jährige jedenfalls weiter dafür, dass sein Name im Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung ganz weit vorne mitspielt.