ÖFB-Team: Tormanntausch vor Irland-Kracher

Österreichs Fußball-Nationalteam hat einen Tormanntausch im Kader vorgenommen.

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Weil Salzburgs Christian Zawieschitzky der U21 verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht, wechselt LASK-Goalie Lukas Jungwirth aus dem A-Team zur Nachwuchsauswahl, die am Freitag in Wien ihr vorentscheidendes EM-Quali-Spiel gegen Dänemark bestreitet. An seiner Stelle rückte Saarbrückens Matteo Bignetti als Ersatzgoalie zum ÖFB-Team auf. LASK-Kapitän Sascha Horvath reiste hingegen am Mittwoch ab.

Jungwirth hatte in einem der beiden Nations-League-Spiele am Donnerstag in Irland und am Sonntag im Kosovo auf sein A-Team-Debüt gehofft. Zawieschitzky, der ihm am Sonntag im Heimspiel gegen Kosovo (3:1) von Teamchef Ralf Rangnick vorgezogen worden war, mit 19 Jahren sein erstes Länderspiel bestritt und danach zur U21 übersiedelte, laboriert laut ÖFB-Angaben vom Mittwoch allerdings an einer Muskelproblematik im Adduktorenbereich. Jungwirth, in der EM-Quali bisher U21-Stammgoalie, wurde daher für deren entscheidende Phase abgestellt.

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Die Rangnick-Auswahl reist nun mit WM-Stammgoalie Alexander Schlager, nach seinem Wechsel zu Werder Bremen beim Club allerdings nur noch Reservist, Viktoria Pilsens Florian Wiegele und Bignetti auf die Insel. Letzterer war im Sommer von Sturm Graz zum deutschen Drittligisten Saarbrücken gewechselt und stand noch nie im A-Team. Der 22-Jährige ist dort wohl auch nicht für einen Einsatz vorgesehen, soll aber sicherheitshalber als dritter Torhüter für den Fall der Fälle bereitstehen.

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Kein Risiko bei Horvath

Horvath hatte sich am Montag im ÖFB-Training in Wien am Oberschenkel verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab zwar keine strukturelle Verletzung, Einsätze lasse die Blessur laut Verbandsangaben derzeit aber nicht zu. Um kein Risiko einzugehen, machte Horvath die Reise am Mittwoch nach Irland und danach am Freitag weiter in den Kosovo nicht mit. Der 30-jährige Mittelfeldspieler war vor zehn Tagen nachnominiert worden und vergangene Woche in Linz beim 3:1 gegen Israel zu seinem Länderspiel-Debüt gekommen.