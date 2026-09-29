2:0 - England schlägt zurück & Tuchel darf aufatmen

Nach der Auftaktpleite gegen Spanien hat England zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die "Three Lions" bezwingen Tschechien in Prag mit 2:0 und feiern damit den ersten Sieg in dieser Nations-League-Kampagne. Anthony Gordon und Harry Kane sorgen für die Treffer – und lassen Thomas Tuchel aufatmen.

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Dabei hätte der Abend für England beinahe mit einem Schock begonnen. Nach nur fünf Minuten vertändelte Anderson den Ball im eigenen Drittel und eröffnete den Tschechen plötzlich die große Chance zur Führung. Hlozek zog ab, doch James Trafford war hellwach und verhinderte mit einer starken Parade den frühen Rückstand.

Die Engländer fanden danach besser ins Spiel, zogen den Ball geduldig durch die eigenen Reihen und übernahmen zunehmend das Kommando. Doch Tschechien versteckte sich keineswegs. Mit schnellen Umschaltaktionen blieb die Heimelf immer wieder gefährlich.

Frühe Rote Karte bringt England in Vorteil

Dann der große Knackpunkt: In der 23. Minute stieg Šulc gegen Anderson hart ein und traf den Engländer am Knöchel. Nach VAR-Check griff der Schiedsrichter zur Roten Karte. Tschechien musste fortan in Unterzahl weitermachen.

Pavel Sulc traf Anderson an der Wade und wurde nach VAR-Eingriff statt einer zuvor verhängten Gelben Karte des Platzes verwiesen (25.). © Getty Images

England hatte nun noch mehr Ballbesitz, tat sich gegen die tief stehenden Gastgeber aber erstaunlich schwer, echte Lücken zu finden. Kurz vor der Pause war die Führung dennoch zum Greifen nah: Harry Kane kam zum Abschluss, doch Tschechien-Keeper Kovář packte eine Glanzparade aus. 0:0 zur Pause.

Gordon beendet Englands Geduldsspiel

Nach dem Seitenwechsel ging es dann plötzlich ganz schnell. Nur etwas mehr als eine Minute war gespielt, da schlug England zu. Alexander-Arnold fing einen Fehlpass im Aufbau ab, brachte den Ball scharf in den Strafraum – und Anthony Gordon köpfte ihn gegen die Laufrichtung von Kovář zum 1:0 ins Netz.

Trent Alexander-Arnold fing einen Fehlpass ab und seine Hereingabe beförderte Gordon per Kopf über die Linie. © PA Images via Getty Images

Jetzt hatte England das Spiel endgültig im Griff. Tschechien musste aufmachen, die Tuchel-Elf bekam immer mehr Räume. In der 61. Minute hatten die Gastgeber noch Glück: Bei einem Beinahe-Eigentor von Kapitän Ladislav Krejčí rettete die Stange.

Kein England-Sieg ohne Kane -Tor

Neun Minuten später war der Deckel dann drauf. Nach einem Abpraller landete der Ball im Strafraum bei Harry Kane. Der Bayern-Star fackelte nicht lange und schob aus acht Metern zum 2:0 (69.) ein. Sein bereits 87. Treffer im England-Dress.

Auf Kapitän Harry Kane ist Verlass. © PA Images via Getty Images

Die Tschechen gaben sich trotzdem nicht auf und schnupperten zumindest am Anschlusstreffer. Hložek zog in der 77. Minute ab, doch Trafford war erneut zur Stelle.

Mehr ließ England nicht mehr zu. 2:0 in Prag, erster Nations-League-Sieg für Tuchel. Nach der Pleite gegen Spanien meldet sich England damit zurück und klettert in Gruppe 3 der Liga A auf Rang zwei. Ganz vorne bleibt Weltmeister Spanien.