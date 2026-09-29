4:1 – Doppelpack-Yamal zaubert Spanien zum Sieg gegen Kroatien

Spanien bleibt auch im zweiten Nations-League-Duell mit weißer Weste. Gegen Kroatien ließ die "Furia Roja" in Sevilla ordentlich die Muskeln spielen und feierte einen 4:1-Erfolg. Überragender Mann: Lamine Yamal, der gleich doppelt zuschlug und damit seine nächste Gala hinlegte. Am Samstag wartet Tschechien.

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Alles begann mit dem schönsten Souvenir aus dem Sommer. Noch bevor in Sevilla die Hymnen erklangen, präsentierte Ballon-d’Or-Kandidat Rodri unter tosendem Applaus noch einmal den WM-Pokal. Und kaum war die Trophäe wieder zurück, machte die "Furia Roja" klar: Geschenke gibt’s heute jedenfalls keine für Kroatien.

Denn Spanien brauchte gerade einmal zwei Minuten für den ersten Volltreffer. Marc Cucurella schnappte sich auf der linken Seite den Ball und spielte ihn sofort ins Zentrum. Álex Baena leitete direkt weiter, Fermín López ließ die Kugel geschickt passieren – und plötzlich war Lamine Yamal völlig frei. Aus rund 15 Metern zog der Youngster ab und schickte den Ball flach ins Eck - 1:0 (2.)!

Gerade einmal 70 Sekunden benötigte Lamine Yamal für seinen ersten Torjubel. © Getty Images

Ex-Rapidler Beljo sorgt für kurzen Jubel

Kroatien hatte kaum Zeit, sich zu sortieren. Spanien ließ den Ball laufen, als würde er ihnen gehören – und eigentlich tat er das auch. Rund 85 Prozent Ballbesitz standen zwischenzeitlich auf der Anzeigetafel. Die Spanier kombinierten sich munter durch die kroatischen Reihen, während die Gäste vor allem damit beschäftigt waren, hinterherzulaufen.

Doc dann kam Dion Beljo. Ivan Perišić durfte von links flanken, der Ex-Rapidlerstieg im Strafraum am höchsten und köpfelte die Kugel ins Netz - 1:1 (28.)! Aus dem Nichts war Kroatien wieder da. Die spanische Party bekam kurz einen Dämpfer – allerdings einen ziemlich kurzen.

Ex-Rapidler Dion Beljo brachte Kroatien zurück ins Spiel. © Getty Images

Weltmeister schlägt eiskalt zurück

Denn die Antwort folgte prompt. Drei Minuten später war die Führung wieder da. Yamal schickte von rechts eine scharfe Hereingabe in den Fünfmeterraum, Marc Pubill entwischte seinem Bewacher und drückte den Ball per Kopf über die Linie - 2:1 (31.)!

Kroatien durfte also gerade einmal durchatmen, dann musste Livaković schon wieder aufpassen. Und der Keeper bekam ordentlich Arbeit: Fermín López zog kurz vor der Pause wuchtig ab, Livaković ließ den Ball prallen und Mikel Oyarzabal staubte ab und jubelte bereits – doch zu früh - Abseits!

Erstes Länderspieltor für Marc Pubill. © Getty Images

Yamal macht mit Doppelpack den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel wurde es zunächst etwas zäher. Kroatien legte körperlich eine Schippe drauf, während Spanien nicht mehr ganz so leicht durch die Reihen der Gäste kam. Der Weg in den Strafraum war plötzlich deutlich steiniger. Doch wo ein Weg ist, da ist auch ein Wille – und Spanien fand ihn schnell wieder. Pedri entdeckte die Lücke, schickte Lamine Yamal auf die Reise und das Barça-Juwel blieb eiskalt: Aus spitzem Winkel setzte er den Ball weltklasse ins kurze Eck – Doppelpack! 3:1 (63.)

Der Deckel war drauf. Die letzte Chance der Kroaten verpuffte – auch Neo-Coach Slaven Bilić, der mit Marko Modrić noch einmal frischen Wind bringen wollte, kam zu spät. Im Finish besiegelte Nico Williams das Ergebnis endgültig und erhöhte noch auf 4:1.