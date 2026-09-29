ÖFB-Schock: Zwei Stars fallen gegen Irland aus

Österreichs Nationalteam muss die beiden kommenden Auswärtsspiele in der Nations League ohne Paul Wanner und Nikolas Veratschnig bestreiten.

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Beide Spieler verletzten sich beim 3:1-Heimsieg gegen Kosovo am Sonntag und reisen vorzeitig zu ihren Klubs zurück.

Bei Wanner wurde eine Verletzung an der linken Fußsohle festgestellt. Veratschnig zog sich eine Verletzung am rechten Knie zu. Für die beiden Partien gegen Irland am Donnerstag und Kosovo am Sonntag stehen sie damit nicht zur Verfügung.

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Entwarnung bei Horvath

Gute Nachrichten gibt es dagegen bei Sascha Horvath. Der 30-Jährige hatte das Training am Montag vorzeitig abbrechen müssen. Eine anschließende MRT-Untersuchung brachte jedoch Entwarnung: Es wurde keine strukturelle Verletzung festgestellt.

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Der Kapitän des LASK kann damit bei den kommenden Nations-League-Spielen eingesetzt werden und steht Teamchef Ralf Rangnick weiterhin zur Verfügung.