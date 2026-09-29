Absturz: Brasilien-Legende fast pleite

Fußball-Legende Roberto Carlos hat 99 Prozent seines Vermögens verloren

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Er gewann die Weltmeisterschaft, drei Champions-League-Titel und vier spanische Meisterschaften – und verdiente als Fußballprofi Millionen. Heute berichtet Roberto Carlos jedoch, dass von seinem einstigen Vermögen kaum etwas übrig geblieben ist.

Fast alles verloren

Der 53-jährige Brasilianer sprach beim Portugal Football Summit in Oeiras offen über seine finanziellen Probleme. Nach Schätzungen der britischen "Sun" soll der frühere Real-Madrid-Star während seiner rund 20-jährigen Profikarriere etwa 155 Millionen Euro verdient haben. Nach eigenen Angaben verlor er davon jedoch rund 99 Prozent.

© Variety via Getty Images

Als Gründe nannte Roberto Carlos Probleme innerhalb seiner Familie sowie mit einem früheren Agenten. Besonders schmerzhaft sei ein Moment gewesen, als er plötzlich mit Unterlagen konfrontiert worden sei, von deren Existenz er nichts gewusst habe. "Da habe ich meine gesamte Vergangenheit verloren", schilderte der ehemalige Linksverteidiger.

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Dabei habe er seine Karriere nach dem aktiven Fußball eigentlich gut vorbereiten wollen. Er besaß unter anderem eine Lizenz als Sportdirektor und arbeitete mit verschiedenen Marken zusammen. Dennoch konnte ihn das nicht vor den finanziellen Folgen schützen.

Inzwischen habe er sein Leben mit Unterstützung neu geordnet. Seine Erfahrungen möchte er nun an junge Profis weitergeben. Sein Rat: Fußballer sollten sich frühzeitig mit ihren Finanzen beschäftigen und genau darauf achten, wem sie ihr Geld und ihre Angelegenheiten anvertrauen.