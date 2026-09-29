Manchester City droht Abstieg in die 5. Liga

Dem Top-Klub droht die fußballerische Bedeutungslosigkeit.

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Manchester City hat sich seit dem Einstieg der Abu-Dhabi-Investoren 2008 zu einem der erfolgreichsten Klubs Europas entwickelt. Acht Meistertitel, vier FA-Cup-Siege und der Champions-League-Triumph 2023 stehen seither zu Buche. Nun könnte diese Erfolgsgeschichte von einem beispiellosen Verfahren überschattet werden.

Nach den vorliegenden Angaben wurde Manchester City von einer unabhängigen Kommission in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen unter anderem angeblich verschleierte Geldflüsse, Unregelmäßigkeiten bei Angaben zu Trainer- und Spielergehältern sowie problematische Sponsorenverträge.

Der Klub selbst hat sich bislang nur knapp geäußert und auf das laufende Verfahren verwiesen. Mit einem Einspruch wird gerechnet. Bis eine endgültige Entscheidung vorliegt, könnten noch Monate vergehen.

Wie hart wird City bestraft?

Welche Konsequenzen Manchester City drohen könnten, ist deshalb ebenfalls noch offen. In britischen Medien werden massive Punktabzüge, ein Zwangsabstieg und sogar die Aberkennung von Titeln diskutiert.

© Getty Images

Noch weiter geht ein von "talkSPORT" beschriebenes Extremszenario. Demnach könnte die Premier League im äußersten Fall mit der EFL zusammenarbeiten, um den Klub auch aus den darunterliegenden Profiligen auszuschließen. Manchester City könnte damit sogar der komplette Ausschluss aus dem englischen Profifußball drohen.

Das sind bislang jedoch mögliche Szenarien und keine beschlossenen Strafen. Entscheidend wird das endgültige Urteil sein – sowie die Rechtsmittel, die Manchester City anschließend einlegen kann.