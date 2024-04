× Bon Jovi: Kann er nie wieder live singen?

Jon Bon Jovi kämpft seit Jahren mit Stimmproblemen. Jetzt denkt er an ein Tour-Aus! Für die neue CD „Legendary“ sind vorerst keine Konzerte geplant

Schon die letzen Österreich-Konzerte 2019 in Wien und Klagenfurt waren eher fragwürdig. Jon Bon Jovi kämpfte ganz offensichtlich mit Stimm-Problemen. Traf bei Welt-Hits wie „Livin‘ On A Prayer“ oder „Wanted Dead or Alive“ kaum mehr einen richtigen Ton. Jetzt dürfte alles noch schlimmer geworden sein. „Es ist das erste Mal, dass ich das sage. Aber wenn der Gesang nicht gut ist, wenn ich nicht mehr der Typ bin, der ich mal war, dann bin ich fertig“, schockte der jetzt in der „Sunday Times" die Fans.

Nach dem er sich bereits 2022 einer Kehlkopfoperation wegen eines verkümmerten Stimmbandes unterziehen musste will Jon Bon Jovi jetzt leiser treten. Und so ist zur neuen, für 7. Juni geplanten CD „Legendary“ vorerst auch keine Tour angedacht. „Es ist ein großer Unterschied, ob man im Studio ist oder ob man auf Tournee geht.“ Und weiter: „Wir haben gerade ein neues Album aufgenommen“, erklärt der Sänger. „Ich singe jeden Tag in der Gesangstherapie. Aber ich will zweieinhalb Stunden pro Abend auftreten, vier Abende die Woche – und ich weiß, wie gut ich sein kann.“ Nur ob er das durchsteht ist fraglich. Auch für ihn selbst: "„Sagen wir es mal so, ich muss nie der fette Elvis sein.“ Eine Anspielung an die letzten Konzerte des "King", die ja alles andere als ruhmreich waren.

Als Entschädigung gibt’s immerhin eine große TV-Doku. Am 26. April startet am US-Sender Hulu der Vierteiler „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“.