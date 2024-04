Bon Jovi & Billie Eilish warnen mit offenem Brief

Musiker wie Billie Eilish und Jon Bon Jovi warnen vor dem Einsatz künstlicher Intelligenz zur Musikproduktion.

Musiker fordern Verantwortung bei Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie

Bedenken der Künstler

Eine Vielzahl renommierter Musiker hat kürzlich in einem offenen Brief ihre Besorgnis über den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Musikproduktion zum Ausdruck gebracht. Prominente wie Billie Eilish, Nicki Minaj und Jon Bon Jovi haben gemeinsam mit rund 200 weiteren Künstlern ihre Stimme erhoben, um auf potenzielle Risiken hinzuweisen, die mit dieser Technologie verbunden sind.

In dem von der Artist Rights Alliance unterzeichneten Brief werden KI-Entwickler, Technologieunternehmen und digitale Musikdienste aufgefordert, den Einsatz von KI zur Schaffung von Musik zu beenden, der die Rechte menschlicher Künstler verletzen oder entwerten könnte. Die Unterzeichner betonen, dass KI zwar ein großes kreatives Potenzial birgt, jedoch verantwortungsvoll eingesetzt werden muss, um die Privatsphäre der Künstler zu wahren und ihre Arbeit nicht zu entwerten.

Bedrohung durch KI

Besondere Sorge gilt der Verwendung von Künstleridentitäten und Musik zur Schulung von KI-Modellen, ohne die Zustimmung der Künstler einzuholen. Die Künstler befürchten, dass ihre Arbeit durch KI-generierte Inhalte ersetzt werden könnte, was zu einer erheblichen Verringerung der ihnen zustehenden Tantiemen führen würde.

Forderungen der Allianz

Die Artist Rights Alliance ruft Entwickler, Technologieunternehmen und Plattformen dazu auf, keine KI-Musikgenerierungswerkzeuge oder -inhalte zu entwickeln oder zu nutzen, die die menschliche Kreativität von Songschreibern und Künstlern untergraben oder ihre faire Vergütung gefährden.

Diese Initiative ist Teil eines breiteren Bemühens der Musikindustrie, den Missbrauch von KI-Technologie zu bekämpfen. Sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union werden Maßnahmen ergriffen, um die Rechte von Künstlern zu schützen und den Einsatz von KI in der Musikproduktion zu regulieren.

Regulatorische Maßnahmen

Tennessee hat als erster US-Bundesstaat ein Gesetz erlassen, das Musiker vor der unerlaubten Verwendung ihrer Stimmen durch KI schützen soll. Die Europäische Union hat ebenfalls umfassende Regelungen für künstliche Intelligenz verabschiedet, die auch den Schutz der Rechte von Musikern umfassen.

Das EU-KI-Gesetz wird voraussichtlich im Jahr 2025 umgesetzt werden und Unternehmen dazu verpflichten, transparent über den Einsatz von KI zu informieren. Auch das Vereinigte Königreich plant, regulatorische Schritte zu unternehmen, um den Einsatz von KI in der Musikindustrie zu regulieren und die Rechte der Künstler zu schützen.