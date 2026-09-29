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Portugal-Knall um Cristiano Ronaldo (41)

Ein portugiesischer Fußballspieler sitzt auf der Ersatzbank bei einem UEFA-Nations-League-Spiel.
© EPA
Portugal feierte in Norwegen einen wichtigen Sieg - im Fokus stand aber einmal mehr Cristiano Ronaldo.
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Der 41-Jährige saß die gesamte Partie auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. Portugal ging in der 17. Minute durch João Félix in Führung. Nach der Pause sorgte Haaland für den norwegischen Ausgleich (51.), ehe Gonçalo Ramos nur drei Minuten später den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

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Portugals Teamchef Jorge Jesus verzichtete auch nach dem 1:1 auf seinen Kapitän. Stattdessen brachte er unter anderem Vitinha und Rafael Leão, später folgten weitere Wechsel. Ronaldo beobachtete die Partie in dicker Jacke von der Seitenlinie und klatschte seine Mitspieler nach deren Auswechslungen ab.

Ein Fußballspieler im grünen Trikot steht lächelnd auf dem Spielfeld.
© Getty Images

Vor dem Spiel hatte Jesus noch erklärt, Ronaldo solle in allen vier Partien zum Einsatz kommen – notfalls auch nur für einige Minuten. Nach dem Sieg begründete er die Entscheidung anders: "Ich habe darüber nachgedacht, Cristiano einzusetzen … aber dann diktiert das Spiel andere Dinge."

Eine körperliche Schonung sei es ausdrücklich nicht gewesen. Ronaldo sei bereit gewesen, so Jesus: "Ich hatte das Gefühl, es war nicht der richtige Moment, ihn ins Spiel zu bringen." Für den ehrgeizigen Superstar dürfte die komplette Partie auf der Bank dennoch eine ungewohnte Erfahrung gewesen sein.

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