ORF-Legende Alice Straka ist gestorben

Alice Straka war von 1964 bis 1967 Ansagerin im ORF-Fernsehen. Wie "ORF Wien" berichtet, ist sie im Alter von 89 Jahren verstorben.

Wien. Die ehemalige ORF-Ansagerin Alice Straka ist bereits am 19. Juli 2025 im Alter von 89 Jahren verstorben, wie nun bekannt wurde. Straka war von 1964 bis 1967 als Fernsehansagerin beim ORF tätig und zählte in dieser Zeit zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Österreichs.

Geboren und aufgewachsen in Wien-Ottakring, arbeitete Straka zunächst als Sekretärin, bevor sie eine Schauspielausbildung am Prayner Konservatorium absolvierte. Diese Ausbildung war damals Voraussetzung, um im Fernsehen Programme wie die "Wochenschau" oder den "Kasperl" ansagen zu dürfen.

© ORF

Ihr Wunsch, zum Fernsehen zu gehen, erfüllte sich Mitte der 1960er Jahre, als sie beim ORF eine der begehrten Stellen als Ansagerin erhielt. Straka wurde zu einem der populärsten Gesichter Österreichs. Nach dem Ende ihrer Tätigkeit beim ORF wechselte Straka in die Schauspielerei und arbeitete auch als Filmproduzentin. Unter anderem spielte sie in Filmen des renommierten italienischen Regisseurs Federico Fellini mit. In den 1990er Jahren kandidierte sie sogar für die ORF-Generaldirektion.

Die Familie nahm in der Parte mit den Worten Abschied: "Wir sind traurig, dass unsere Lizzi nicht mehr bei uns ist, aber glücklich und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr gemeinsam verbracht haben."