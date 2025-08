ESC 2026: ORF feiert Comeback der großen Auswahlshow

Der ORF kehrt mit einer nationalen Auswahlshow zum ESC 2026 zurück und plant weitere Jubiläumsformate. Entscheidungen zu Austragungsort und Moderation stehen noch aus.

Der ORF plant die Rückkehr einer nationalen Auswahlshow zur Bestimmung des österreichischen Teilnehmers für den Eurovision Song Contest 2026. Nach einer längeren Pause soll es wieder einen großen TV-Abend mit intensiver Publikumsbeteiligung geben, kündigte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einem Interview an. Ein konkreter Termin für die Show wurde noch nicht bekanntgegeben. Die Entscheidung, den heurigen ESC-Gewinner JJ als österreichischen Kandidaten ins Rennen zu schicken, erfolgte ohne öffentliche Diskussion.

Showreihe als Entertainment-Highlight

Darüber hinaus kündigte Groiss-Horowitz eine umfangreiche Showreihe rund um den ESC an, die auf den Wettbewerb vorbereiten soll. Dabei wird das 70-jährige Jubiläum des Song Contests als Inspiration dienen. Die geplanten Sendungen sollen mit prominenten Gästen aus Österreich und dem Ausland besetzt sein. Ergänzend sind auch mehrere Dokumentationen vorgesehen, die sich mit der Geschichte und den verschiedenen Facetten des ESC beschäftigen.





Wer die Moderation des ESC in Österreich übernehmen wird, soll bis Ende des Jahres feststehen. Die Entscheidung, ob das Großereignis in Wien oder Innsbruck stattfindet, wird voraussichtlich bereits in der zweiten Augusthälfte getroffen. ORF-ESC-Executive-Producer Michael Krön bezeichnete die Wahl des Austragungsortes zuletzt als „offenes Rennen“.