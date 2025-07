ORF-Insider: Vici Swarovski als ESC-Moderatorin im Rennen

Der ESC 2026 rückt immer näher. Auch wenn die Austragung des Song Contest erst im nächsten Jahr stattfindet, wird jetzt schon wild spekuliert, wer ihn moderieren wird.

Die Antworten zweier entscheidender Fragen stehen noch aus: Wo findet der ESC statt und wer wird den weltweit beliebten Song Contest live im Fernsehen moderieren?

Andi Knoll und Mirjam Weichselbraun

Da der ORF den ESC veranstaltet, liegt die Vermutung nahe, dass bekannte ORF-Moderatoren die Rolle übernehmen könnten. Etwa Andi Knoll oder Mirjam Weichselbraun, die das Event zuletzt auch 2014 gemeinsam mit Alice Tumler, Arabella Kiesbauer und Conchita als Bonus-Host moderiert haben.

Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll © ORF/Hans Leitner

Von der ZIB in den ESC?

Zumindest Andi Knoll dürfte als fixer männlicher Moderator gelten. Wie die Kleine Zeitung berichtet, könnten aber auch laut ORF-Insidern wegen ihrer Mehrsprachigkeit sowohl Nadja Bernhard, Alexandra Maritza Wachter und Raffaela Schaidreiter (Brüssel-Korrespondentin) in Frage kommen.

Swarovski als die Star-Moderatorin?

Doch ein bestimmter Name, den man zunächst eher nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen verbindet, wäre Victoria Swarovski - die "Let's Dance" in Deutschland moderiert. Für die Moderationsrolle wäre sie also mehr als nur perfekt geeignet und geübt.

© Getty Images

Zusammenarbeit mit dem ORF wäre nicht neu

Eine Zusammenarbeit mit dem ORF wäre außerdem nichts Neues für die Kristall-Erbin. Im Oktober letzten Jahres führte Swarovski bereits an der Seite von Oliver Polzer durch „2 in Tirol – Heimat neu entdecken“. Diesen Herbst findet demnach auch eine Fortsetzung des Duos statt.