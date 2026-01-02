Nach Schock-Vorfall gefeuert: Violinist erhebt schwere Vorwürfe gegen Will Smith

Brian King Joseph hat Will Smith nun verklagt.

Wirbel um Will Smith: Violinist Brian King Joseph reichte diese Woche Klage beim Obersten Gerichtshof von Los Angeles ein und behauptete, er habe Smith im November 2024 kennengelernt.

Mehr zum Thema

Tournee

Joseph sagt, er sei zu Smith nach Hause gegangen und habe dort sein Talent auf der Violine unter Beweis gestellt. Daraufhin sei ihm angeboten worden, an Smiths Musik-Tournee „Based on a True Story“ teilzunehmen, so laut Unterlagen.

Angst, Opfer zu werden

Im März 2025, so heißt es in der Klage, sollte die Band ihren ersten Auftritt in Las Vegas haben. Doch es ereignete sich eine seltsame Angelegenheit: Joseph behauptet, er habe irgendwann Hinweise darauf gefunden, dass sich ein Eindringling Zugang zu seinem Zimmer verschafft hatte, und befürchtete, später Opfer unerwünschter sexueller Handlungen zu werden.

© Getty Images

Joseph sagt, zu den Beweisen gehörte eine schriftliche Notiz mit dem Inhalt „Brian, ich komme wieder ... nur wir beide“, die mit „Stone F“ unterzeichnet und mit einer herzförmigen Zeichnung versehen war. Er habe außerdem „Feuchttücher, eine Bierflasche, einen roten Rucksack, eine Flasche HIV-Medikamente mit dem Namen einer anderen Person, einen Ohrring und Entlassungspapiere aus einem Krankenhaus von einer ihm unbekannten Person“ gefunden.

Vorfall gemeldet

Nachdem er den Vorfall dem Sicherheitsdienst des Hotels gemeldet hatte, wurde Joseph laut der Klage von einem Mitarbeiter von Smith zur Rede gestellt, der ihn fragte, warum er über den angeblichen Einbruch gelogen habe ... Kurz darauf wurde Joseph laut eigenen Angaben von der Tournee entlassen.

Smiths Anwalt, Allen B. Grodsky, erklärte gegenüber PEOPLE: „Die Anschuldigungen von Herrn Joseph gegenüber meinem Mandanten sind falsch, unbegründet und leichtfertig.“ Grodsky fügte hinzu: „Sie werden kategorisch zurückgewiesen, und wir werden alle verfügbaren rechtlichen Mittel einsetzen, um diesen Behauptungen entgegenzutreten und sicherzustellen, dass die Wahrheit ans Licht kommt.“